حوزه علمیه امروز باید بیش از گذشته پاسخگوی مطالبات دینی مردم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در دیدار مدیرحوزه‌های علمیه کشور ضمن تقدیر از تلاش‌های آیت الله اعرافی در مدیریت حوزه، اظهار داشتند: یکی از مسلّمات جامعه این است که رفتار کسانی که لباس روحانیت را بر تن دارند، در اعتقادات مردم تأثیر دارد و اگر رفتار این قشر مطابق با فرامین الهی، سنت نبوی و مرضی ملت نباشد، افراد به دین بی‌اعتقاد می‌شوند.

وی افزود: تا وقتی طلبه معمم نشده ممکن است، بگویند این شخص مثل بقیه افراد جامعه یک فرد عادی است، اما وقتی که معمم شد، در نظر مردم رسماً یک روحانی است و رفتارش مورد توجه آن‌ها است، در این شرایط مردم از او توقع دارند که هم از نظر تقوی ممتاز باشد و هم از نظر علم و اخلاق یک سرو گردن از بقیه بلندتر باشد.

این استاد برجسته حوزه تأکید کرد: اگر روحانی واجد این شرایط باشد در جامعه مورد تکریم و تعظیم قرار می‌گیرد و الا جایگاه خود را در بین مردم از دست خواهد داد.

وی تصریح کرد: وقتی طلبه می‌تواند در جامعه مؤثر باشد که مردم او را قبول داشته باشند و الا نمی‌تواند کاری انجام بدهد و در نشر معارف الهی مؤفق نخواهد بود.

آیت الله شبیری زنجانی با تکیه بر این استدلال از طلبه‌ها خواست تلاش کنند تا اموری را که مورد رضایت خداوند و سفارش معصومین(علیهم‌السلام) است و مردم نیز همین‌ها را از این قشر توقع دارند؛ به درستی انجام بدهند.

وی تصریح کرد: باید در این مسیر از خداوند متعال و اولیای الهی هم کمک بگیریم.

مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر حوزه‌های علمیه، گفت: اینکه حوزه امروز در ابواب فقهی جدید، مسائل مستحدثه در حال برنامه ریزی و ورود می باشد، اقدام بسیار ارزشمند و بجایی است، چرا که امروز حوزه بیش از پیش باید پاسخگو مطالبات دینی مردم باشد.

نگاه جدی حوزه به ابواب جدید فقهی

مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز در این دیدار اظهار داشت: امروز با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، ابعاد مختلف فقهی مورد توجه حوزه علمیه قرار گرفته که اولین مسئله گسترش ابواب فقه است، فقه از روش مندی استواری برخوردار می باشد؛ اما این دستگاه اجتهادی در ۵۵ باب فقهی می‌گنجد، معتقدم اگر فقه ما بخواهد الگوپردازی کمک نماید، باید بر اساس تجربیات جدید، ابواب جدیدی را پایه گذاری کند که این مهم با عنایت مراجع معظم تقلید و ساعت‌های پژوهش میسر خواهد شد.

آیت الله علیرضا اعرافی با بیان این که اجتهاد، تمدن ساز و ناظر به تمدن سازی اسلامی است، افزود: با توجه به نیازهای امروز، فقه باید بیش از ابواب موجود توسعه پیدا کند و در حوزه فقه پزشکی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی و ... پاسخگوی نیاز های امروز باشند.

وی ادامه داد: در روابط اجتماعی، گسترش ابواب فقهی فراتر از ابواب موجود، یک ضرورت است که بدون آن نمی توانیم به الگو و تمدن سازی برسیم، به طوری که حتی دستگاه فقهی ما در حوزه کتب نیز نیاز به بازسازی دارد و باید بر این محور توجه داشته باشیم که اجتهاد، نظام‌سازی است کاری که شهید صدر تا حدودی به آن پرداخت. در این مولفه برای استخراج نظام‌وار دچار مشکل هستیم و نظام‌پردازی مورد نیاز ماست.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به نیاز به اجتهاد در اخلاقیات افزود: نکته دیگر بحث اجتهاد در حوزه اخلاقیات است، متاسفانه دانش اخلاق اسلامی، متناسب با گسترشی که فقه دارد، بسط نیافته، اما در هر حال اخلاق اسلامی حوزه ویژه خود را دارد ما در بازشناسی فضیلت ها و رذیلت ها کم کار کرده ایم و طبقه بندی اخلاقی ما همچنان از فلسفه و تمدن یونانی متاثر است، اما آنچه در ذخایر قرآن و روایات اسلامی داریم، فوق العاده بیشتر از آن است که الان داریم.

حضور ۸۰ هزار طلبه در قم

وی در بخش دیگری از سخنانش به تعداد طلاب و مدارس علمیه قم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در شهر قم ۸۰ هزار طلبه حضور دارند که ۵۰ هزار نفر آنان در دوره تحصیل می باشند و قریب به ۴ هزار استاد مشغول آموزش این طلاب می باشند.

آیت الله اعرافی بیان داشت: در سایر استان‌ها نیز ۴۰ هزار طلبه هستند که در ۶۰۰ مدرسه علمیه به استثنای آمار طلاب و مدارس خراسان مشغول فراگیری علوم و معارف اسلامی می‌باشند.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه تصریح کرد: در دیدارهایی که با مقام معظم رهبری و سایر مراجع معظم تقلید داشته‌ایم به دنبال برنامه‌ای برای بهبود معیشت طلاب به ویژه طلاب متاهل هستیم که امید است با عنایت ویژه مراجع معظم تقلید تحولی در این خصوص صورت بگیرد.