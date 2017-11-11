  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

در غرب اقیانوس آرام انجام می‎گیرد؛

رزمایش نیروی دریایی کره جنوبی با ۳ ناوگروه هواپیمابر آمریکا

رزمایش نیروی دریایی کره جنوبی با ۳ ناوگروه هواپیمابر آمریکا

غرب اقیانوس آرام به مدت ۴ روز جولانگاه ۳ ناوگروه هواپیمابر آمریکا و ۷ رزم‎ناو کره جنوبی در زورآزمایی علیه کره شمالی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رزم‌ناوهای نیروی دریایی کره جنوبی از امروز شنبه به مدت ۴ روز در اقدامی که به قصد قدرت‌نمایی در برابر کره شمالی انجام می‌گیرد با ۳ ناوگروه هواپیمابر آمریکا رزمایش برگزار می‌کنند.

در این رزمایش که در غرب اقیانوس آرام در جریان است، ۷ کشتی جنگی نیروی دریایی کره جنوبی از جمله ۳ ناوشکن، ناوهای آمریکایی «رونالد ریگان»، «نیمیتز» و «تئودور روزولت» را همراهی می‌کنند.

گفتنی است این اولین بار در طول یک دهه گذشته است که ۳ ناوگروه هواپیمابر آمریکا هم‌زمان در غرب اقیانوس آرام حضور دارند.

این رزمایش در طول سفر آسیایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و با هدف به رخ کشیدن قدرت بازدارندگی واشنگتن و متحدینش اجرا می‌شود.

کد مطلب 4140532
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها