رزمایش نیروی دریایی کره جنوبی با ۳ ناوگروه هواپیمابر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رزمناوهای نیروی دریایی کره جنوبی از امروز شنبه به مدت ۴ روز در اقدامی که به قصد قدرتنمایی در برابر کره شمالی انجام میگیرد با ۳ ناوگروه هواپیمابر آمریکا رزمایش برگزار میکنند.
در این رزمایش که در غرب اقیانوس آرام در جریان است، ۷ کشتی جنگی نیروی دریایی کره جنوبی از جمله ۳ ناوشکن، ناوهای آمریکایی «رونالد ریگان»، «نیمیتز» و «تئودور روزولت» را همراهی میکنند.
گفتنی است این اولین بار در طول یک دهه گذشته است که ۳ ناوگروه هواپیمابر آمریکا همزمان در غرب اقیانوس آرام حضور دارند.
این رزمایش در طول سفر آسیایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و با هدف به رخ کشیدن قدرت بازدارندگی واشنگتن و متحدینش اجرا میشود.
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