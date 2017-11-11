به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص دیدارهای فوتسال و جام حذفی به شرح زیر صادر کرد:

لیگ برتر فوتسال

دیدار دو تیم فرش آرا مشهد و شهرداری ساوه برگزار و از سوی مهرداد توانا، مدیر تیم شهرداری ساوه تخلفاتی مبنی بر فحاشی و تهدید به تیم داوری رخ داد. وی دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

دیدار تیم های لبنیات ارژن شیراز و آتلیه طهران قم برگزار و از سوی تماشاگران تیم ارژن شیراز تخلفاتی مبنی بر فحاشی به بازیکن تیم حریف و پرتاب بطری رخ داد. تیم لبنیات ارژن شیراز باید ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی به خاطر تخلفات هوادارانش بپردازد.

تیم صنایع گیتی پسند اصفهان به خاطر فحاشی هوادارانش به بازیکن تیم مقابل و خودی و پرتاب اشیا مختلف از سوی آنها به زمین مسابقه که سبب وقفه در برگزاری این مسابقه برابر تیم تاسیسات دریایی شد، باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

جام حذفی فوتبال

دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و فجر سپاسی شیراز برگزار و از سوی هواداران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر سر دادن شعارهای غیر اخلاقی(مسبوق به سابقه) رخ داد. این تیم باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

کلیه آرای فوق قطعی است.