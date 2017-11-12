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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۹:۱۹

روایتی از واقعه‌ عاشورا با مستند «کربلا، جغرافیای یک تاریخ»

روایتی از واقعه‌ عاشورا با مستند «کربلا، جغرافیای یک تاریخ»

دوازدهمین قسمت از فصل دوم برنامه «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «کربلا، جغرافیای یک تاریخ» ساخته داریوش یاری روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این قسمت از برنامه «به اضافه مستند» که سه شنبه ۲۳ آبان روی آنتن شبکه مستند می رود «کربلا، جغرافیای یک تاریخ» پخش می شود و بعد از آن حجت الاسلام حامد کاشانی، پژوهشگر در حوزه مسایل تاریخی و مذهبی، مهمان برنامه خواهد بود و با موضوع شیوه‌ درست روایت تاریخ از واقعه‌ عاشورا سخن خواهد گفت. همچنین، محمد تقی فهیم و آرش خوشخو به نقد و بررسی فرمی این اثر مستند خواهند پرداخت.

مستند «کربلا، جغرافیای یک تاریخ» روایتی از واقعه‌ عاشورا و قیام امام حسین (ع) است.

روایتگر این مستند، شهاب‌ حسینی است و مجید انتظامی موسیقی متن آن را ساخته است. این مستند به کارگردانی داریوش یاری، تهیه‌کنندگی بهروز مفید و به سفارش حوزه هنری ساخته شده است. 

برنامه «به اضافه مستند» با اجرای علی صدری نیا، تهیه کنندگی سید محمدحسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد. بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۹ و جمعه ۲۶ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ است.

کد مطلب 4141444
عطیه موذن

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