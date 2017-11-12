زائران اربعین ۴۸ میلیون دقیقه مکالمه داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل رادکانی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی حجم مکالمات زوار اربعین حسینی نسبت به سال گذشته، گفت: تا نیمه شب ۲۰ آبان ماه، حدود ۴۸ میلیون دقیقه مکالمه بین ایران و عراق انجام شده و پیش بینی ما این است که تا دو روز آینده این رقم به بیش از ۵۰ میلیون دقیقه مکالمه، افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه در ایام اربعین سال گذشته، ۳۵ میلیون دقیقه مکالمه بین کشورهای ایران و عراق مبادله شده است ، تاکید کرد : حجم ترافیک مبادله شده امسال در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۴۰ درصدی را نشان می دهد.

رادکانی تصریح کرد : از حدود ۴۸ میلیون دقیقه مکالمه، بیش از ۱۸ و نیم میلیون دقیقه وارده از عراق و بیش از ۲۹ و نیم میلیون دقیقه صادره از ایران است.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: امسال آمار زوار اربعین حسینی(ع) افزایش داشته است؛ اما در حوزه ارتباطات، مشکل خاصی گزارش نشده است.