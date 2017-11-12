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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۴۰

وزیر ارتباطات:

ارتباطات کرمانشاه و ایلام برقرار است/حجم بالای مکالمه دلیل اختلال

ارتباطات کرمانشاه و ایلام برقرار است/حجم بالای مکالمه دلیل اختلال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ببان اینکه به دنبال وقوع زلزله امشب، قطعی در شبکه زیرساخت رخ نداده است، گفت: ارتباطات استانهای کرمانشاه و ایلام برقرار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: بر اثر ⁧ زلزله ⁩، در شبکه زیرساخت کشور قطعی رخ نداده و در مناطق کرمانشاه و ایلام نیز قطعی عمده در شبکه همراه تا کنون گزارش نشده است.

وی گفت: اختلالات موجود بر اثر حجم بالای مکالمات است.

جهرمی از مردم خواست با پیگیری اخبار از رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی، از مکالمات طولانی با مناطق زلزله زده پرهیز کنند.

وی افزود: ‏اپراتورهای موبایل در حال افزایش کانالهای ارتباطی و رفع اشکالات احتمالی هستند و تلاش همکاران وزارت ارتباطات در این خصوص آغاز شده است.

کد مطلب 4142445

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