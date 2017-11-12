ارتباطات کرمانشاه و ایلام برقرار است/حجم بالای مکالمه دلیل اختلال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: بر اثر زلزله ، در شبکه زیرساخت کشور قطعی رخ نداده و در مناطق کرمانشاه و ایلام نیز قطعی عمده در شبکه همراه تا کنون گزارش نشده است.
وی گفت: اختلالات موجود بر اثر حجم بالای مکالمات است.
جهرمی از مردم خواست با پیگیری اخبار از رسانههای رسمی و شبکههای اجتماعی، از مکالمات طولانی با مناطق زلزله زده پرهیز کنند.
وی افزود: اپراتورهای موبایل در حال افزایش کانالهای ارتباطی و رفع اشکالات احتمالی هستند و تلاش همکاران وزارت ارتباطات در این خصوص آغاز شده است.
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