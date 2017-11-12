ارتباطات کرمانشاه و ایلام برقرار است/حجم بالای مکالمه دلیل اختلال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ببان اینکه به دنبال وقوع زلزله امشب، قطعی در شبکه زیرساخت رخ نداده است، گفت: ارتباطات استانهای کرمانشاه و ایلام برقرار است.