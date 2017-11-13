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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۰۰

در پی زلزله یکشنبه شب صورت گرفت؛

پیام تسلیت و همدردی قاهره با مردم ایران و عراق

پیام تسلیت و همدردی قاهره با مردم ایران و عراق

وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای کشته شدن شماری از شهروندان ایرانی و عراقی در زلزله اخیر کرمانشاه را به خانواد های قربانیان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، وزارت خارجه مصر با صدور بیانه ای کشته شدن شماری از شهروندان ایرانی در زلزله اخیر کرمانشاه را تسلیت گفت.

مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: قاهره کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر و زخمی شدن هزاران نفر در زلزله ویرانگر یکشنبه شب در مرزهای ایران و عراق را به بازماندگان این قربانیان صمیمانه تسلیت می گوید.

وزارت خارجه مصر در ادامه بیانیه خود ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان تأکید کرده که قاهره در این فاجعه در کنار مردم ایران و عراق است.

در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه شامگاه یکشنبه زلزله‌ای بسیار شدید «ازگله» در استان کرمانشاه را تکان داد، زمین‌لرزه‌ای که بسیاری از استان‌های غربی و حتی جنوبی و مرکزی کشور نیز آن را احساس کردند. بنا بر اعلام مرکز زمین‌ شناسی آمریکا مرکز زلزله نزدیک سلیمانیه عراق و قدرت آن ۷.۳ بوده است.

کد مطلب 4143718

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