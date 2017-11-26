۷۰۰ خودروی تاریخی در انتظار صدور پلاک/ ۸۰۰ هزارتومان برای هر پلاک

سلمان یارمحمدی رییس اداره اتومبیلرانی کانون جهانگردی و دبیر کارگروه شناسایی و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی به خبرنگار مهر گفت: از یک ماه قبل تاکنون به ۵۴ دستگاه خودروی تاریخی پلاک داده‌ایم. ما پلاک به خودروها را مرحله به مرحله تحویل و اعلام می‌کنیم. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، شناسنامه تاریخی به خودورهایی که دارای ارزش هستند می‌دهد براین اساس تاکنون ۵۴ دستگاه پلاک تحویل گرفته‌اند. ۷۰۰ دستگاه خودرو نیز کارشناسی اولیه شده و تحویل پلاک آنها در دست اقدام است. چند گروه کارشناس با ما همکاری می‌کنند یک گروه کارشناسانی که خودروهای تاریخی را بررسی می‌کنند و دسته‌ای دیگر کارشناسانی که در کارگروه خودروهای تاریخی، اسناد را مطالعه می‌کنند. کارشناسانی از ناجا نیز هستند. بعد از اتمام کار، این اسناد صورتجلسه شده و تاییدیه آن‌ها از طریق سازمان میراث فرهنگی، به راهور ناجا منتقل می‌شود.

وی گفت: اکنون روند صدور پلاک تاریخی خودروها عادی و در حال جریان است و مانعی از نظر سخت افزاری و نرم افزاری وجود ندارد. پیش از این در زمینه نرم افزاری مشکلاتی وجود داشت و صدور این پلاک‌ها به تأخیر افتاده بود.

رییس اداره اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران بیان کرد: هزینه‌ای که هر مالک خودرو باید بپردازد شامل هزینه کارشناسی شناسنامه تاریخی است. این هزینه‌ها حدود ۵۰۰ هزار تومان می شود البته هزینه ثبت نام اولیه نیز حدود ۳۰۰ هزار تومان است.

یارمحمدی درباره فایده صدور پلاک برای خودروهای تاریخی نیز گفت: قرار بر این است که با صدور این پلاک‌ها، خودروهای تاریخی حفظ شوند چون بر اساس مصوبات قبلی دولت، خودروهای فرسوده می بایست از چرخه فعالیت خارج می‌شدند اما دولت به ما اجازه داده که خودروهای ارزشمند را براساس نظر کارگروهی متشکل از سازمان میراث فرهنگی، وزارت صنعت و معدن، سازمان محیط زیست، وزارت ورزش و جوانان و نیروی انتظامی حفظ کنیم. در این کارگروه کانون جهانگردی و اتومبلیرانی نیز مانند پلیس راهور عضو است البته دبیرخانه آن به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار شده است. بنابر قوانین، این خودروها نباید تردد روزمره داشته باشند بلکه باید حفظ شوند.

وی گفت: خودروهای ارزشمند زیادی در اصفهان، تبریز، یزد و مشهد داریم. در تبریز مجموعه بزرگی بالغ بر ۸۰ دستگاه خودروی تاریخی تنها متعلق به یک نفر است که کارشناسی اولیه آنها برای صدور پلاک انجام شده است.