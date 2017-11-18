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۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

معاون سازمان فرهنگی و هنری شهرداری مطرح کرد؛

۵۰درصد طرح‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری در فضای مجازی است

۵۰درصد طرح‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری در فضای مجازی است

حجت الاسلام ناصری‌پور گفت: در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، برای اجرای فاز نخست طرح ها، ۵۰درصد امور و اقدامات در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ناصری پور معاون سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در بازدید از یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال با بیان اینکه هم اکنون در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای اجرای فاز نخست طرح‌ها، ۵۰ درصد امور و اقدامات در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد، گفت: نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال مهمترین نمایشگاهی است که در طول سال در کشور برپا می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه دیده می‌شود که بخش‌های مهمی‌از این نمایشگاه در اختیار گروه‌ها و موسسات مردمی‌بوده لازم است ۷۰ تا ۸۰ درصد این نمایشگاه با صرف حداقل هزینه‌ها در اختیار گروه‌های مردمی‌قرار گیرد. پیشنهاد می‌کنم این نمایشگاه حتما در شهرها و استان‌های بزرگ از جمله شیراز، اصفهان، قم، تبریز، اهواز، رشت، کرج و... برگزار شود چراکه داری ابعاد بسیار خوبی است. مهمترین وظیفه سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران  این است که در حوزه فرهنگ عمومی‌شهروندی در تهران فعالیت داشته باشد بطوریکه در این حوزه از دو بعد فرهنگ و فضای هنری نهایت استفاده را داشته باشد.

ناصری پور گفت: در دو سال گذشته این سازمان طرح‌های گسترده و مهمی‌را در حوزه خانواده و سبک زندگی به اجرا رسانیده است این طرح‌ها جنبه تحقیقاتی، آسیب شناسی و آینده پژوهی داشته است. در آینده پژوهی سبک زندگی و فضای مجازی که توسط سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران صورت گرفته است، آینده تهران در اختیار همین فضایی است که امروز شاهد آن در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال هستیم.

معاون سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، به طرح‌های اجرای این سازمان اشاره کرد و گفت: طرح‌های خانواده پایدار، آب و آیینه، ایجاد دفاتر و مراکز مشاور خانواده، فامیل چتر خانواده و ... در این سازمان در حال اجرا بوده در این طرح‌ها درصدد گسترش روش‌های نوین هستیم و بحث‌های سنت را ترویج می‌دهیم.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ آبان در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

کد مطلب 4148023

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