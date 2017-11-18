ائمه جماعات مساجد را محورامر به معروف ونهی ازمنکرکنند

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی امر به معروف و نهی از منکر ویژه ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه های مقاومت مساجد در چهار روز و چهار منطقه شهر با حضور ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه های مقاومت مساجد شهر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس در نواحی چهار گانه بسیج شیراز برگزار شد.

در این گردهمایی چهار روزه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارس با ائمه جماعات مساجد شهر شیراز در خصوص تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مساجد به تبادل نظر پرداخت.

سلیمان مهدوی در همین رابطه، در خصوص راه اندازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مساجد ابراز داشت: از ائمه جماعات درخواست میکنم کاری کنند تا مساجد محور امر به معروف و نهی از منکر در سطح محلات شوند.

وی گفت: کاری کنید تا مردم نسبت به مساله امر به معروف و نهی از منکر که یک واجب شرعی است، آگاه شوند تا این واجب فراموش شده دوباره در دل مردم بجوشد که هر چیزی که از درون مردم جوشید حتما ثمر بخشی آن بیشتر خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: ماموریت الهی این شوراها، حلال دین خدا و واجبات دین را تبدیل به معروف کردن و محرمات دین خدا را تبدیل به منکر کردن است. که تحقق این مهم از طریق تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در مساجد و مردمی کردن و نهادینه کردن آن در میان اقشار جامعه امکان پذیر است، در دستیابی به این هدف ائمه محترم جماعات به عنوان رئیس شورا، وظیفه مهمی را بر دوش دارند.

جانشین معاونت قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بیان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بیان داشت: اساس و مبنای این قانون حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر است.

محمد رضا غزالی افزود: همه دستگاه ها مکلف به تسهیل در اجرای امربه معروف و نهی از منکر هستند، و به طور خاص دستگاه قضایی مکلف است که تمهیدات لازم را نسبت به حمایت همه جانبه قضایی و حقوقی از آمران به معروف و ناهیان از منکر به عمل آورد. وی خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی است که بر عهده آحاد مردم گذاشته شده است لذا برای انجام این مهم هیچ نیازی به حکم ماموریت و کارت شناسایی نیست.

همچنین در این گردهمایی مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس در سخنانی به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه پرداخت و از فرماندهان و ائمه جماعات مساجد خواست به این واجبات شرعی اهمیت ویژه ای بدهند تا طبق حدیث نبوی (ص) امور جامعه اصلاح شود.

حجت الاسلام سید عباس موسوی با اشاره به علت قیام امام حسین (ع) بیان داشت: طبق سخنان خود حضرت سیدالشهدا (ع) ایشان به منظور احیای دین جد بزرگوارشان و امر به معروف و نهی از منکر قیام نمودند، لذا از شما ائمه بزرگوار جماعات مساجد تقاضا می کنم نسبت به احیا کردن این فریضه الهی در مساجدتان اهتمام ویژه ای نشان دهید.

وی با توجه به قرار گرفتن در هفته وقف استان فارس را از نظر موقوفات یکی از برترین استان ها دانست و گفت: موقوفات انجام شده در استان فارس نشان از دین داری و هزینه کرد دنیایی مردم این استان برای آخرت خویش دارد.