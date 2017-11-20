پروژه احداث جاده رحیم آباد به کلاچای تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین روز دوشنبه به همراه جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در سفر یک روزه به بخش الموت غربی ضمن بازدید از جاده در دست ساخت رحیم آباد به کلاچای، از ایستگاه تقلیل فشارگاز در رازمیان بازدید کرد.

زاهدی استاندار قزوین همچنین با خانواده شهید محمدرضا عباسی در روستای سالارکیا دیدار کرد.

استاندار قزوین پس از حضور در جمع مردم رازمیان و قول مساعد برای حل مشکلات آنها عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری این بخش شرکت کرد.

در این جلسه که بیش از دو ساعت ادامه داشت پس از ارائه گزارش بخشدار و بیان مشکلات منطقه در خصوص آسفالت راه روستایی، گازرسانی، ساماندهی تامین آب کشاورزی، توجه به صنایع دستی، گردشگری و تسهیلات اشتغالزایی و تسریع در تامین سوخت منطقه و پروژه جاده رحیم آباد به کلاچای و ویار به سپارده نکاتی را یادآورشد و خواستار کمک استاندار برای حل آنها شد.

رحمتی در جلسه شورای اداری بخش الموت غربی هم گفت: جاده رحیم آباد به کلاچای مطلوب نیست و باید سرعت اجرا بالا برود تا این پروژه مهم از پیشرفت بهتری برخوردار شود.

در این جلسه مسعود حق لطفی مدیر کل راه و شهرسازی گفت: یک قرارداد بیست میلیارد تومانی بسته ایم که وضعیت راههای الموت غربی بهبود یابد و در بخش راه اصلی و فرعی و روستایی بیش از ۳۵ میلیارد تومان قرارداد بسته ایم اما سهمیه سوخت تعیین نشده و فرصت را از دست داده ایم که باید اقدام شود.

وی بیان کرد: در راه اصلی یک ردیف اعتبار ملی ۳۰ میلیارد تومانی و برای مسیر رحیم آباد به کلاچای هم ۲۰ میلیارد تومان اوراق داده اند که امیدواریم قبل از سرما فعالیتها را سرعت بخشیم.

اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم از موافقت خود با راه اندازی درمانگاه شبانه روزی خبرداد و اظهارداشت: برای راه اندازی درمانگاه شبانه روزی باید عوامل آن مهیا باشد که جمعیت و تعداد مراجعه کنندگان مهم است اما آمادگی داریم برای بخش الموت غربی این درمانگاه راه اندازی شود.

افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل پایانه های استان قزوین هم با بررسی وضعیت بلوار شهر رازمیان و تعیین حریم آن موافقت کرد.

استاندار قزوین در این جلسه با تسریع در اجرای راه رحیم آباد به کلاچای، توسعه مشاغل خانگی و صنایع دستی، تکمیل گازرسانی روستاها، توجه به رونق گردشگری، راه اندازی درمانگاه شبانه روزی در مرکز بخش، تامین سوخت زمستانی، پرداخت تسهیلات اشتغال زایی موافقت کرد.