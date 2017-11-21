غلظت گرد و غبار در اهواز به ۲۳ برابر حد مجاز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوستان میزان غلظت گرد و غبار ساعت ۱۱ در شهرهای اهواز به سه هزار و ۵۴۸، اندیمشک به ۲۵۶، شوش به ۳۳۹، شوشتر به۲۱۲ و ماهشهر به ۱۷ میکروگرم رسیده است.

میزان عادی ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است که بر این اساس میزان علظت گرد و غبار در شهرستان اهواز پیش از ظهر امروز به ۲۳ برابر حد مجاز رسید.

توصیه می‌شود؛ بیماران قلبی و ریوی در این شرایط ضمن مصرف به موقع داروهای خود، به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و از منزل تا برطرف شدن کامل آلودگی هوا بیرون نیایند. همچنین افرداد عادی در صورت کار ضروری داشتن و نیاز به خروج از منزل، حتماً از ماسک استاندارد (ماسکهای مخصوص گرد و غبار) استفاده کنند.

بهترین نوع ماسک استاندارد برای حفاظت از سلامت خود در برابر گرد و غبار و ریزگردها و جلوگیری از ورود آنها به بدن، ماسکهای دسته (ماسک مخصوص گردوغبار) است که در داروخانه‌های سطح شهرهای خوزستان موجود است. در چنین شرایطی، سعی کنید مصرف شیر و سایر لبنیات را افزایش دهید.

با توجه به کاهش میدان دید در شرایط گرد و غبار، اگر بنا بر ضرورت در جاده و در حال رانندگی هستید، ضمن رعایت کامل قوانین، با دقت و سرعت مطمئنه رانندگی کنید. در هنگام رانندگی، ضمن مطمئن شدن از بسته بودن کامل پنجره‌های خودرو، تهویه مطبوع خودروی خود را در حالتی قرار دهید که هوای بیرون وارد نشود.



