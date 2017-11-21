صرف هزینه ۱۰ میلیارد ریالی برای فعالیت های عمرانی امامزادگان نطنز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی اکبری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سنت حسنه وقف در شهرستان نطنز همچنان تداوم دارد و در سالجاری تاکنون سه وقف جدید ثبت شده است.

وی با اشاره به واگذاری موقوفات به بخش خصوصی افزود: در حال حاضر چهار موقوفه نطنز آماده واگذاری به بخش خصوصی و تنظیم قرارداد مشارکتی است که این امر موجب احیا و آبادانی موقوفات می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نطنز تصریح کرد: شهرستان نطنز ۵۲۴ موقوفه و یک هزار و ۳۰۰ رقبه دارد که خوشبختانه اسناد مالکیت ۹۰ درصد از این موقوفات اخذ و اجاره بهای موقوفات نطنز نیز به روز شده است.

وی با اشاره به تعدد بقاع متبرکه در نطنز بیان کرد: شهرستان نطنز ۴۰ امامزاده دارد که فعالیت های عمرانی و فرهنگی بسیاری در آنها انجام شده به طوریکه بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای انجام فعالیت های عمرانی در امامزادگان هزینه شده است.

حجت الاسلام اکبری در ادامه اضافه کرد: فعالیت های فرهنگی مناسبی در امامزادگان نطنز انجام می شود که از شاخص ترین آنها که اخیرا برگزار شد همایش پیاده روی اربعین به سمت امامزاده احمد (ع) و پیاده روی ۱۲ کیلومتری روز ۲۸ صفر و مراسم عزاداری روز «چهل و هشتم» در امامزاده سلطان حسین (ع) بود.

وی در پایان درباره برنامه های هفته وقف در شهرستان نطنز یادآور شد: برنامه هایی از ۲۵ آبانماه تا ۴ آذر ماه در نطنز برگزار می‌شود که از جمله آنها می‌توان به برگزاری مراسم زنگ وقف در مدارس، همایش یاوران وقف در حسینیه حاجی ها، ایستگاه همه واقف باشیم در سطح شهر و خیمه معرفت در بقاع متبرکه اشاره کرد.