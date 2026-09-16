دستور دادستان تهران برای رفع موانع تولید در شرکت نفت پارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و دستور اکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید و بازدید از واحدهای صنعتی و اقتصادی، از شرکت نفت پارس بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله نمایندگان وزارت نیرو، بانک مرکزی، تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی و استانداری تهران انجام شد، دادستان تهران از بخش‌های مختلف این شرکت از جمله اتاق کنترل پایشگاه، واحد تحقیق و توسعه، واحد گریس‌سازی، واحد بلیدینگ و نمایشگاه دستاوردها و محصولات بازدید کرد. همچنین در جریان این بازدید کرد.

افتتاح نیروگاه ۴ مگاواتی شرکت نفت پارس با سرمایه‌گذاری ۲.۳ میلیون دلار

در جریان بازدید دادستان تهران از این شرکت، نیروگاه ۴ مگاواتی تولید برق که با هدف تأمین پایدار انرژی در فصل سرما و مقابله با قطعی گاز احداث شده است، به بهره‌برداری رسید.

این نیروگاه شامل دو ژنراتور دیزلی ساخت شرکت کامیز است که با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۲.۳ میلیون دلار به بهره‌برداری رسیده است. ظرفیت کل تولید برق این نیروگاه ۴ مگاوات است که برای تأمین برق واحدهای پروسسی و ستادی شرکت در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، با راه‌اندازی این نیروگاه، در فصل سرما که احتمال قطع گاز وجود دارد، شرکت می‌تواند با استفاده از سوخت گازوئیل، برق پایدار مورد نیاز خود را تأمین کند و از این نیروگاه به عنوان جایگزین در مواقع اضطراری بهره ببرد. این اقدام گامی مهم در جهت خودتأمینی انرژی و کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق محسوب می‌شود.

تولید ۸۵ درصد برق مورد نیاز در محل

در جریان این بازدید، رامین پرتوی مدیرعامل شرکت نفت پارس گزارشی از توانمندی‌های این مجموعه ارائه کرد. بر اساس این گزارش، ۸۵ درصد از برق مورد نیاز شرکت در محل خود شرکت تولید می‌شود. دادستان تهران ضمن تقدیر از این اقدام، توصیه کرد سایر مدیران واحدهای تولیدی نیز به سمت خودتأمینی انرژی حرکت کنند تا وابستگی به برق سراسری کاهش یابد.

بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات

پس از این بازدید، جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت نفت پارس و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این جلسه، مشکلات و چالش‌های این واحد تولیدی در حوزه‌های مالیاتی، تخصیص ارز، تأمین اجتماعی، افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات، و تأمین انرژی مطرح و بررسی شد.

در این جلسه، نماینده بانک مرکزی با بررسی موضوع تخصیص ارز، برای رفع این مشکل اعلام آمادگی کرد. همچنین مقرر شد صنعت برق دو مگاوات برق مورد نیاز این شرکت در زمان پیک مصرف را تأمین کند. سازمان امور مالیاتی نیز متعهد شد موضوعات مرتبط با این شرکت را در اولین جلسه مطرح و اتخاذ تصمیم نماید.

در خصوص پرونده قضایی این شرکت نیز مقرر شد مسئولان مربوطه به صورت مکتوب موضوع را به دادستانی تهران اعلام کنند تا بررسی و رسیدگی لازم انجام شود.

همچنین در مورد افزایش قیمت روغن که یکی از گلایه‌های مطرح‌شده بود، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت مکلف شدند بر درج قیمت‌ها از سوی واحد تولیدی و همچنین بر حوزه توزیع کالا نظارت دقیق داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف یا جرم، موضوع را به مراجع مربوطه اعلام کنند.

دادستان تهران در این بازدید با اشاره به اهمیت شرکت نفت پارس در تأمین نیازهای کشور به روغن و گریس، این مجموعه را یکی از واحدهای تولیدی مهم و راهبردی کشور توصیف کرد.

رفع مشکل انتقال ریلی مواد اولیه در آینده نزدیک با ورود دادستانی تهران

وی با بیان اینکه اتصال این مجموعه به شبکه راه‌آهن جهت ارسال و انتقال مواد اولیه از شهرستان‌های دوردست، یکی دیگر از مطالبات مدیران این شرکت بود، گفت: این واحد تولیدی در نزدیکی خط آهن قرار دارد، اما به دلیل مشکلات مربوط به تملیک، امکان استفاده از خط راه‌آهن را ندارد. در این رابطه مقرر شد ظرف یک هفته، دادستانی تهران جلسه‌ای با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، فرمانداری و راه‌آهن برگزار کند تا این مشکل حل شود. چرا که انتقال ریلی مواد اولیه به دلیل هزینه کمتر، تأثیر مستقیم بر کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خواهد داشت.

موضوعات ملی صنعت روغن در ستاد تنظیم بازار پیگیری می‌شود

حسین فرهیدزاده، مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در جریان این بازدید با تقدیر از رویکرد حمایتی قوه قضاییه از تولید، اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه در این روزها بسیار کمک‌حال ما بودند. دستوری که وی به همه ارکان دستگاه قضایی ابلاغ کرد، باعث شد ما در همه وجوهات مخصوصاً در موضوعاتی که با معاش و معیشت و سفره مردم ارتباط دارد با نظم و عماعنگی بهتری عمل کنیم. دستگاه قضایی در این مدت بسیار کمک‌حال بوده و دادستان تهران در حوزه استان تهران در همه شئونات بسیار به ما کمک کردند.

وی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در این جلسه افزود: در این بازدید موضوعاتی مطرح شد که برخی از آنها ملی و برخی مختص خود این شرکت بود. موضوعات ملی را حتماً در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار پیگیری می‌کنیم تا نهاده‌های تولید را ارزان‌تر کنیم و تولید پایدار با قیمت پایین‌تر داشته باشیم، به نحوی که نه به حق تولیدکننده اجحاف شود و نه به حق مصرف‌کننده. این موضوعات را در سطح ملی پیگیری می‌کنیم و گزارش آن را برای مرجع قضایی ارسال خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با اشاره به دستاوردهای این جلسه گفت: امروز موضوعات این شرکت مطرح شد و با دستورات دادستان تهران، بسیاری از آنها مرتفع خواهد شد.

فرهیدزاده در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دولت، حاکمیت و قوه قضاییه، بتوان در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان که در نهایت به رفاه مصرف‌کنندگان منجر می‌شود، گام‌های مؤثری برداشت.

رامین پرتوی، مدیرعامل شرکت نفت پارس نیز در این بازید با اشاره به مشکلات ناشی از تبعات جنگ و تحریم‌ها اظهار داشت: مشکلاتی که وجود دارد، تبعات جنگی است که اتفاق افتاده؛ از جمله افزایش نرخ‌های جهانی مواد اولیه و حمل و نقل بین‌المللی. به واسطه تحریم‌هایی که در جنوب کشور انجام شده، تأمین‌کنندگان ما دیگر نمی‌توانند جنس را مستقیماً به کشور ما حمل کنند و مواردی از این دست.

وی با تأکید بر پایداری تولید در این شرایط افزود: خوشبختانه تولید ما به صورت کامل در تمام مدت ادامه داشته و ظرفیت پالایشگاهی ما با ۱۰۰ درصد در تمام ایام کار کرده است و هیچ مشکلی بابت تولید نداشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت نفت پارس با اشاره به رویکرد حمایتی مسئولان قضایی، گفت: بازدید مسئولان قضایی از واحدهای تولیدی قطعا در رفع مشکلات آنها کمک کننده است؛ به دلیل اینکه از نزدیک با برخی از تنگناهای موجود آشنا می‌شوند و با دستوراتی که می‌دهند و ارائه طریق، مشکلات بسیار بهتر از قبل حل می‌شود.

گفتنی است؛ شرکت نفت پارس به عنوان نخستین پالایشگاه تولیدکننده روانکار در کشور و بزرگ‌ترین تولیدکننده گریس در خاورمیانه، نقش مهمی در تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات روانکار ایفا می‌کند. در این شرکت بیش از ۱۲۰۰ نفر مشغول به کار هستند.