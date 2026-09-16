به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن علیزاده عصر چهارشنبه در نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به توسعه فناوری و ورود هوش مصنوعی، باید از ظرفیت فناوری برای کاهش فرآیندهای سنتی و افزایش سرعت خدمات اداری به مردم استفاده کرد.

وی افزود: اقدامات انجام‌شده در استان یزد برای اتصال و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با اجرای این طرح با سرعت قابل توجهی پیش رفته و امیدواریم این تجربه در سراسر کشور نیز اجرایی شود.

فرمانده تیپ الغدیر استان یزد تصریح کرد: اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند بخشی از رفت‌وآمدها و فرآیندهای طولانی اداری را کاهش داده و زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و منسجم‌تر به مردم را فراهم کند.

علیزاده با قدردانی از تلاش مجموعه‌های شهرسازی، ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های مرتبط در پیشبرد این فرآیند، گفت: همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات خوبی در ارائه خدمات عمومی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه اجرای طرح آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان یزد اظهار کرد: حدود ۱۱ سال پیش، یزد اجرای این طرح را آغاز کرد و در ادامه مجموعه‌های مختلف نیز در تداوم و توسعه این حرکت مشارکت و همراهی کردند و اتفاق‌های خوبی رقم خورد.