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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

پیگیری آب و محیط‌زیست شاهرود؛ پاسخ به مطالبات مردم در اولویت است

پیگیری آب و محیط‌زیست شاهرود؛ پاسخ به مطالبات مردم در اولویت است

شاهرود- سرپرست فرمانداری شاهرود بر پیگیری مسائل مهم شهرستان در حوزه‌های آب و محیط‌زیست تاکید کرد و گفت: رعایت قانون و اولویت‌دادن به مطالبات مردم مورد تأکید است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری عصر چهارشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام عباس امینی، امام جمعه شاهرود در محل دفتر ایشان با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات شهرستان اظهار کرد: هر حوزه متولی مشخصی دارد و موضوعاتی مانند آب، محیط‌زیست و سایر مسائل باید از سوی دستگاه‌های مسئول و در چارچوب قوانین پیگیری شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان مردم در مجلس نیز ظرفیت قانونی برای پیگیری مطالبات شهرستان در سطح ملی دارند، افزود: باید از این ظرفیت برای طرح و دنبال‌کردن مسائل مردم استفاده کرد.

سرپرست فرمانداری شاهرود همچنین بر رعایت عدالت در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: حتی در موضوعات دارای اهمیت و منافع ملی، مردم باید در اولویت باشند و مدیریت شهرستان از چارچوب قانون فراتر نخواهد رفت.

آقا براری با تأکید بر استمرار تعامل با امام جمعه شاهرود، خاطرنشان کرد: مسائل و مطالبات شهرستان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با هماهنگی و هم افزایی بیشتر پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6949297

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