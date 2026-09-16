به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری عصر چهارشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام عباس امینی، امام جمعه شاهرود در محل دفتر ایشان با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات شهرستان اظهار کرد: هر حوزه متولی مشخصی دارد و موضوعاتی مانند آب، محیط‌زیست و سایر مسائل باید از سوی دستگاه‌های مسئول و در چارچوب قوانین پیگیری شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان مردم در مجلس نیز ظرفیت قانونی برای پیگیری مطالبات شهرستان در سطح ملی دارند، افزود: باید از این ظرفیت برای طرح و دنبال‌کردن مسائل مردم استفاده کرد.

سرپرست فرمانداری شاهرود همچنین بر رعایت عدالت در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: حتی در موضوعات دارای اهمیت و منافع ملی، مردم باید در اولویت باشند و مدیریت شهرستان از چارچوب قانون فراتر نخواهد رفت.

آقا براری با تأکید بر استمرار تعامل با امام جمعه شاهرود، خاطرنشان کرد: مسائل و مطالبات شهرستان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با هماهنگی و هم افزایی بیشتر پیگیری خواهد شد.