به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال اظهار کرد: با توجه به شرایط ترافیکی موجود، مقرر شد از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب)، از مرزنآباد به سمت تهران و کرج، ممنوع شود.
وی افزود: در ادامه، تردد در مسیر (جنوب به شمال)، از تهران و کرج به سمت مرزنآباد، به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد ،این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی و عادی شدن شرایط تردد در محور ادامه خواهد داشت و پس از بهبود وضعیت، محدودیتها متناسب با شرایط راه لغو خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره وضعیت تردد در سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در دیگر محورهای مواصلاتی شمال کشور نیز ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی با اشاره به موج سفرهای روزهای پایانی تابستان از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کنند و با مدیریت زمان سفر، از ایجاد تراکم و توقفهای طولانی در مسیر جلوگیری کنند.
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