مجموعه داستان «تفنگمو زمین نذار...» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «تفنگمو زمین نذار...» نوشته سید میثم موسویان به تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب داستان های کوتاه دفاع مقدسی نویسنده را در بر می گیرد که به فراخور موضوع شان در ۳ بخش «پشت جبهه»، «اسارت» و «خط مقدم» تقسیم بندی شده اند. همه داستان های این کتاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس جا دارند و برخی از آن ها در جشنواره های مختلف ادبی حائز رتبه شده اند.

برخی از داستان های کتاب طنز بوده و برخی دیگر لحظات غمگین و تراژدی وار را روایت می کنند. «سفید و سیاه»، «وسایل اضافی»، «آب فروش»، «نفی سبیل»، «شفاعت»، «آب و آهن»، «فرشته مرگ»، «سوراخ»، «قهرمان»، «دیده بان»، «گاومیش» و ... نام برخی از داستان های این کتاب هستند.

در قسمتی در داستان «شفاعت» از این کتاب می خوانیم:

غواص او را روی آب می کشید. قایق ران گفت: «آقا خدا شاهده جبران می کنم، چند لحظه بعد من شهید می شم، بعد قول می دم نفر اولی باشی که شفاعتت کنم. نفر اول.»

بعد دستش را گذاشت روی عکس توی جیبش.

غواص بی حرکت ماند و دستش کمی شل شد. قایق ران حالا فقط نصف صورتش از آب بیرون بود. غواص قمقمه را گذاشت روی لب های قایق ران، حالا قایق ران دوچرخه می زد و خودش را بالا کشید و دستش را به زحمت بالا آورد و محکم گرفت به قمقمه، بعد تا وقتی که آخرین قطره قمقمه را نمکید، دستش را شل نکرد.

آب قمقمه که تمام شد، قایق ران چشمش را بست و برای مدت طولانی باز نکرد.

این کتاب با ۲۲۶ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر شده است.