به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین آیین کتابگردی اعضای شورای شهر تهران، موسسه خانه کتاب و جمعی از اهالی کتاب و نشر که دیروز پنجشنبه از کتابفروشی های خیابان انقلاب آغاز شد، در فروشگاه مرکزی شهر کتاب ادامه پیدا کرد.

این برنامه با حضور احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، سمیه هاجوی شهردار منطقه هفت، مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب، مهرشاد کاظمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهر تهران، معصومه آباد نویسنده کتاب من زنده ام و عضو سابق شورای شهر تهران، سیدرضا صالحی امیری معاون فرهنگی هنری شهردار تهران، نادر قدیانی صاحب امتیاز انتشارات قدیانی، محمود آموزگار رئیس اتحادیه صنف ناشران و کتاب فروشان تهران، مهدی فیروزان مدیر عامل شهرکتاب، مژگان امجد مدیر شهر کتاب مرکزی، جمعی از کودکان زلزله زده و کودکان کار همراه بود

برنامه مربوط در شهر کتاب مرکزی با نمایش آیین پرده خوانی هفت خوان رستم با حضور اردشیر صالح پور و مرشد محسن میرزا علی، از کودکان کار آغاز شد و این نمایش با هدف آشنایی بیشتر و احترام به فردوسی شاعر بلند آوازه و همچنین یادآوری هفت خوان زندگی برگزار شد.

احمد مسجد جامعی بعد از بازدید از بخش کتاب های خارجی کتاب های ایبوک در کنج دیجیتال، کتاب کودک و نوجوان برای کودکان بخشی از کتاب «تن تن و سندباد» از نشر قدیانی را به پیشنهاد شهرکتاب مرکزی خواند.

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای یادداشتی برای این کتاب نوشته اند که به شرح زیر است: من هم همین قصه را همیشه تعریف می کردم! حیف که خیلی ها آن را باور نداشتند. حالا خوب شد شاهد از غیب رسید! راوی این حکایت که خود همه چیز را به چشم خود دیده، حکایت تن تن و سندباد را چاپ کرده است. حالا دیگر کار من آسان شد. همین بس که نسخه این کتاب را به همه بچه ها بدهم.