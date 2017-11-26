به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کرین هرالد، کتابخانه «مانینبو» که در سرویس آرشیو سئول و در طبقه سوم کتابخانه متروپولیتن واقع شده و مکانی برای تحقیقات کو اون برای نوشتن مجموعه بزرگ شعر وی بود، اکنون به روی عموم باز شده است.

«مانینبو» که در ترجمه به معنی «ده هزار زندگی» است عنوان مجموعه شعرهایی است که توسط کو اون سروده شده تا به یادآوری زندگی مردمی بپردازد که شاعر آنها را مستقیم یا غیرمستقیم شناخته است.

شو هی-سومگ مدیر یادبود دویستمین جنبش یکم مارس شهر سئول، به کتابخانه مانینبو به عنوان معبدی برای زبان اشاره کرد و آن را جایی مقدس برای شهروندان کره‌ای خواند.

کو تاکنون بارها برای دریافت جایزه ادبی نوبل مطرح شده است. او سال ۱۹۳۳ در گونسان متولد شده و کتاب‌هایش به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و منتشر شده است. «مانینبو» که کتابی ۳۰ جلدی است، تاکنون به هشت زبان ترجمه شده است.

کو درباره «مانینبو» گفته است که موضوع این مجموعه مردم و مردم است و این ایده وقتی او سال ۱۹۸۰ یک زندانی سیاسی بود به ذهنش رسید.

این شاعر ۸۳ ساله می‌گوید: این عنوان برای تصویر کردن زندگی مردمی که قابل شمارش نیستند انتخاب شده است زیرا منظور نه زندگی ده هزار نفر که زندگی بی‌شمار انسان بوده است.

آلن گینزبرگ شاعر و نویسنده مشهور آمریکایی زمانی درباره وی نوشته بود: کو اون یک شاعر تاثیرگذار است؛ ترکیبی از یک انسان بودایی، یک سیاستمدار و یک تاریخ‌نگار طبیعت‌گرا.

«مانینبو» به معنی «ده هزار زندگی» عنوان مجموعه‌ای از اشعار کو اون است که در ۳۰ جلد نوشته شده و شامل ۴۰۰۱ شعری است که نام ۵۶۰۰ فرد در آن ذکر شده و در طول ۳۰ سال نوشته شده است. اولین جلد این کتاب سال ۱۹۸۶ منتشر شد و این پروژه ظرف ۲۵ سال از زمان انتشار نخستین جلد آن، سال ۲۰۱۰ تکمیل شد .

شاعر کره‌ای در این مجموعه از همه افرادی که ملاقات کرده یا به طور غیرمستقیم از آنها تاثیرپذیرفته یاد کرده است. یکی از اهداف وی حفظ یاد افرادی است که اگر در این مجموعه از آنها یاد نمی‌شد، به دست فراموشی سپرده می‌شدند. او از هر یک از آن‌ها با سرودن شعری یاد کرده است. آنها بخشی از تاریخ کره محسوب می‌شوند.

یک منتخب از ۱۰ جلد «مانینبو» که در ارتباط با دهکده کودکی کو اون است سال ۲۰۰۶ در آمریکا منتشر شد. این مجموعه منتخبی از جلد ۱۱ تا ۲۰ است.