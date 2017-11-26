سرلشکر باقری برای بازدید از مناطق زلزله زده وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و هیأت همراه برای بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور، دیدار با زلزله زدگان و آسیب دیدگان به استان کرمانشاه سفر کرد.

بنا به این گزارش سرلشکر باقری بامداد امروز (یکشنبه) در فرودگاه کرمانشاه مورد استقبال فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در استان قرار گرفت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این سفر ضمن بازدید از مناطق زلزله زده و روند امداد و خدمت رسانی نیروهای مسلح و برنامه ریزی های به عمل آمده برای تداوم اقدامات لازم برای تحقق تدابیر و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برگزاری جلساتی با فرماندهان، مسئولین کشوری و لشکری استان؛ با حضور در پاسگاهها و یگان های مرزی استان کرمانشاه در جریان وضعیت و میزان آمادگی های آنان قرار می گیرد.