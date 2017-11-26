  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ آذر ۱۳۹۶، ۹:۱۰

بامداد امروز؛

سرلشکر باقری برای بازدید از مناطق زلزله زده وارد کرمانشاه شد

سرلشکر باقری برای بازدید از مناطق زلزله زده وارد کرمانشاه شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بامداد امروز (یکشنبه) بمنظور بازدید از مناطق زلزله زده و روند خدمت رسانی نیروهای مسلح به مردم وارد کرمانشاه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و هیأت همراه برای بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور، دیدار با زلزله زدگان و آسیب دیدگان به استان کرمانشاه سفر کرد.

بنا به این گزارش سرلشکر باقری بامداد امروز (یکشنبه) در فرودگاه کرمانشاه مورد استقبال فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در استان قرار گرفت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این سفر ضمن بازدید از مناطق زلزله زده و روند امداد و خدمت رسانی نیروهای مسلح و برنامه ریزی های به عمل آمده برای تداوم اقدامات لازم برای تحقق تدابیر و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برگزاری جلساتی با فرماندهان، مسئولین کشوری و لشکری استان؛ با حضور در پاسگاهها و یگان های مرزی استان کرمانشاه در جریان وضعیت و میزان آمادگی های آنان قرار می گیرد.

کد مطلب 4155060
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها