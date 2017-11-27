به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود کسب ۳ امتیاز و برد مهم تیم فوتبال رئال مادرید در بازی مقابل مالاگا، مدافع عنوان قهرمانی اسپانیا در ادامه بازی‌های لیگ کار راحتی نخواهد داشت و به نظر باز هم لحظات پر از استرس برای این تیم در بازی‌های لیگ وجود خواهد داشت.

مارکا نوشت این تیم از زمانی که شرایطی بحرانی پیدا کرده در تمام بازی‌ها سردرگم بوده است. این تیم هم نمی‏تواند دروازه‏اش را بسته نگه دارد و هم در فاز هجومی موفق به گل زدن نمی‎شود. اوضاع خط دفاعی سفیدپوشان مادریدی به اندازه‎ای بد است که مالاگا، تیمی که از مدعیان این فصل نیست و تا اینجا شرایط خوبی نداشته به راحتی دوبار در بازی بازگشت داشته است.

همه این مشکلات به یک طرف و این که بارسلونا، رقیب دیرینه و اصلی‎ترین رقیب رئال برای قهرمانی با اختلاف امتیاز زیاد نسبت به این تیم صدرنشین است هم فشار بیشتری به بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم مادریدی وارد کرده است.

این رئال با تیمی که در فصول پیش موفق کار می‏کرد تفاوت زیادی دارد و به نظر در ادامه هم باید منتظر بیشتر شدن بحران در این تیم باشیم.