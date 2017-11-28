بزرگداشت علامه طباطبائی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه علامه طباطبائی مراسم بزرگداشت مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبائی (ره) حکیم، فقیه، مفسر قرآن و عارف برگزار می شود.

در این مراسم اساتیدی چون حسن بلخاری رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سلیمی رییس دانشگاه علامه، آیت الله محقق داماد و حجت الاسلام احمد احمدی رئیس سازمان سمت سخنرانی می کنند.

برنامه نامبرده روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ برگزار می شود.

علاقمندان به حضور در این برنامه می توانند به آدرس پل امیربهادر، خیابان بشیری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراجعه کنند.