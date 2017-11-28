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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵

در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛

بزرگداشت علامه طباطبائی برگزار می شود

بزرگداشت علامه طباطبائی برگزار می شود

مراسم بزرگداشت مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبائی (ره) حکیم، فقیه، مفسر قرآن و عارف در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه علامه طباطبائی مراسم بزرگداشت مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبائی (ره) حکیم، فقیه، مفسر قرآن و عارف برگزار می شود.

در این مراسم اساتیدی چون حسن بلخاری رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سلیمی رییس دانشگاه علامه، آیت الله محقق داماد و حجت الاسلام احمد احمدی رئیس سازمان سمت سخنرانی می کنند.

برنامه نامبرده روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ برگزار می شود.

علاقمندان به حضور در این برنامه می توانند به آدرس پل امیربهادر، خیابان بشیری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراجعه کنند.

کد مطلب 4156899
سارا فرجی

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