آثار روحانیون شهید و ایثارگر زنجان جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود صفی یاری ظهر سهشنبه در همایش روحانیون بسیجی و ایثارگر، بابیان اینکه روحانیون در تمام مقتضیات زمانی درصحنه بودند، افزود: روحانیون بسیجی در هشت سال دفاع مقدس هم ایثارگری کردند.
وی اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان نسبت به گردآوری آثار روحانیون شهید و ایثارگر اقدام کرده و تاکنون اطلاعات ۲۰ شهید روحانی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان جمعآوریشده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: فعالیتهای پایگاه بسیج امام علی (ع) سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان تقویت و گسترش خواهد یافت.
صفی یاری تأکید کرد: بسیجی نمونه اخلاق و فضیلت است و با توجه به تهاجم فرهنگی دشمن، بسیج اسوه و الگوی کاملی برای جامعه است و بسیج مدافع ارزشهای دینی است و در تمام مقتضیات زمانی درصحنه بوده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: تحرک و پویایی، نشاط و احترام به دیگران از ویژگیهای بارز بسیجیان است و یک بسیجی کامل باید تمامی خصوصیات لازم را داشته باشد تا بتواند به رسالت خود جامه عمل بپوشاند.
صفی یاری تأکید کرد: تقویت تفکر بسیجی و مقولههای بسیجی برای دفاع از ارزشهای دینی ضروری است و باید به این مهم توجه کرد و بسیج رسالتی بزرگ بر دوش دارد و آن دفاع از ارزشهای والای دینی است.
وی گفت: امروز دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده و در این میان تمام روحانیون باید نسبت به آگاهسازی افکار عمومی فعالیت کنند و دشمن از این ظرفیت باید بترسد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: باید دشمن از حضور فعال روحانیون بترسد و باید روحانیون برای اعتلای فرهنگ دینی و ارزشهای اسلامی تلاش کنند.
در این مراسم با تقدیر از زحمات حجتالاسلام فیروز علی خسروی فرمانده سابق پایگاه مقاومت امام علی (ع) اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجتالاسلام ولیالله مصائبی بهعنوان فرمانده جدید این پایگاه معرفی شد.
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