سراسر لایحه اخیر دولت به ضرر منافع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به ارائه لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار داشت: از رئیس مجلس تقاضا داریم به رئیس جمهور بگویید که این لایحه را پس بگیرد.

وی تصریح کرد: سراسر این لایحه به نفع منافع ملی کشور نیست و واقعیت میدانی این است که ما هر چقدر ایستادگی کردیم تروریسم را شکست داده ایم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: من هنوز این لایحه را مطالعه نکرده ام و بعدا می بینم، اما واقعیت این است که تنها کشوری که عملا در مبارزه با تروریسم فعالیت کرده ایران بوده است حالا اگر اقدام قانونی هم قرار است انجام شود باید با دقت صورت بگیرد.