  1. سیاست
  2. مجلس
۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

حاجی دلیگانی با اشاره به لایحه الحاق به یک کنوانسیون بین المللی:

سراسر لایحه اخیر دولت به ضرر منافع ملی است

سراسر لایحه اخیر دولت به ضرر منافع ملی است

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، سراسر به ضرر منافع ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به ارائه لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار داشت: از رئیس مجلس تقاضا داریم به رئیس جمهور بگویید که این لایحه را پس بگیرد.

وی تصریح کرد: سراسر این لایحه به نفع منافع ملی کشور نیست و واقعیت میدانی این است که ما هر چقدر ایستادگی کردیم تروریسم را شکست داده ایم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: من هنوز این لایحه را مطالعه نکرده ام و بعدا می بینم، اما واقعیت این است که تنها کشوری که عملا در مبارزه با تروریسم فعالیت کرده ایران بوده است حالا اگر اقدام قانونی هم قرار است انجام شود باید با دقت صورت بگیرد.

کد مطلب 4157746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها