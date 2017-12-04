شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص همگروهی ایران با دو تیم پرتغال و اسپانیا گفت: بدتر از این نمی شد. ما در گروه مرگ قرار گرفته ایم و با دو تیمی هم گروه شده ایم که هر دو مدعی قهرمانی جام جهانی هستند. اسپانیا و پرتغال دو تیم پرافتخار اروپا هستند که بعید می دانم در نهایت خوشبینی از سد آنها بگذریم.

وی افزود: البته بازی با این دو تیم بر تجربیات بازیکنان ما می افزاید و می تواند کمک کند که راحتتر لژیونر شوند.

پیشکسوت استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: البته نباید از مراکش هم به سادگی بگذریم، آنها تیم خطرناکی هستند و چند بازیکنان دارند که در تیم های اروپایی توپ می زنند و نباید از پیش خود را برنده بدانیم.

وی درخصوص اختلافات این روزهای فدراسیون فوتبال و سرمربی ایران گفت: فکر می کنم دوستان بدترین زمان را انتخاب کردند. حالا وقت کشمش و اختلاف نیست بلکه باید دست در دست یکدیگر بدهیم و برای موفقیت تیم ملی تلاش کنیم نه اینکه آب به آسیاب دشمن بریزیم.

شاهرخ بیانی درخصوص عملکرد استقلال در لیگ برتر هم گفت: مقابل پیکان بازی خوبی از خود ارائه ندادیم. شاید دلیل اصلی آن ضعف مهاجمان استقلال است که این روزها صدای همه را درآورده اند. نمی دانم مهاجمان استقلال در چه شرایط روحی قرار دارند که حتی ساده ترین توپ ها را به گل تبدیل نمی کنند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: به نظرم شفر باز هم باید برای آنها تمرین های اختصاصی برگزار کند تا شاید بتوانند در بازی های آینده عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

بیانی در پایان و درخصوص دیدار روز چهارشنبه استقلال برابر سپاهان اصفهان گفت: به پایان نیم فصل اول رسیدیم و این آخرین دیدار آبی پوشان است، آنها باید در ورزشگاه آزادی و مقابل هوادارانشان عملکرد قابل قبولی از خود ارائه داده و پیروز شوند اما با شرایط بد و ضعیفی که مهاجمان استقلال این روزها دارند باید چشم و امیدمان به مدافعان و هافبک ها باشد که برای استقلال گلزنی کنند.