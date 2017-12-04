مراسم تجلیل از چهره فرهنگی فریدون مجلسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از چهره فرهنگی دوستدار محیط زیست، فریدون مجلسی روز یکشنبه ۱۹ آذر در فرهنگسرای شفق برگزار می شود. این برنامه در قالب برنامه روز فرهنگ با محوریت حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت با معرفی از ۴ کتاب تازه چاپ وی شامل «بشر بر سرشاخ و بن می برد»، «حکایتی از پله دوم»، «اسیر افتخار» و با تاکید بر کتاب «فروپاشی» با موضوع محیط زیست برگزار می شود.

مجلسی در خانواده ای فرهنگی و درست در بازه زمانی جنگ جهانی دوم به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات، جذب وزارت امور خارجه شده و به عنوان دیپلمات ایران در کشورهای مختلف به انجام وظیفه پرداخت و در سال ۵۸ از وزارت امور خارجه فارغ و در بخش خصوصی به فعالیت پرداخت و در کنار آن از جمله علایق وی تحقیق و نگارش در حوزه های مختلف فرهنگی می باشد و در این زمینه کتب و مقالات متعددی را تالیف کرده است.

مراسم تجلیل از مجلسی و رونمایی از کتاب های جدیدش، در راستای تجلیل از چهره های فرهنگی که در حوزه فرهنگ و اجتماع تالیفاتی دارند، برگزار می شود.

این برنامه روز یکشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۱۷ در فرهنگسرای شفق واقع در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی(یوسف آباد)، خیابان ۲۱ بوستان شفق برگزار خواهد شد.