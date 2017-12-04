به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بالغ بر ۱۰۰ سال از عمر صنعت نفت ایران به نظر می رسد همچنان دست اندازهایی برای استفاده از نیروهای توانمند داخلی و جذب آنها در این صنعت وجود دارد. پاسکاری هایی که برای استخدام فارغ التحصیلان دانشکده صنعت نفت رخ می دهد، مبین این واقعیت است که همانند سنوات گذشته، عزم راسخی برای جذب این افراد وجود ندارد. البته این وزارتخانه برنامه داشت که از بین ۲۵۰۰ نفر نیروی جدیدی که استخدام خواهد کرد، ۲۰۰ را به جمعیت دانشجویان فارغ التحصیل از دانشکده نفت اختصاص دهد که با رای دیوان عدالت اداری، برگزاری این آزمون لغو شد.

چندی پیش از متقاضیان برای شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت ثبت نام و اعلام شد که ۲۵۰۰ نفر از برگزیدگان این آزمون در وزارت نفت استخدام خواهند شد؛ از همان روزهای ابتدایی ثبت نام این آزمون، انتقاداتی به نوع ممیزی های شرکت در آزمون مطرح شد. از ۲۵۰۰ نفر نیرویی که قرار بود به استخدام وزارت نفت درآیند، ۱۰۵۰ نفر به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی فعلی به استخدامی، ۲۵ درصد سهمیه خانواده شهدا، ۵ درصد سهمیه خانواده ایثارگران و ۲۰۰ نفر سهمیه فارغ التحصیلان دانشکده صنعت نفت اختصاص داشت.

م. س که از جمله متحصنین دو روز گذشته در مقابل وزارت نفت است نخستین خواسته معترضین را استخدام در وزارت نفت اعلام کرد و به خبرنگار مهر گفت: ۳۰ ماه است که بلا تکلیف هستیم. بارها نمایندگان ما نزد مسوولین وزارت نفت رفته و مطالبات ما را مطرح کرده اند، اما آنها همواره گفته های خود را تکرار می کند و معتقدند فارغ التحصیلان دانشکده صنعت نفت که رتبه الف دارند هم باید در مصاحبه و گزینش شرکت کنند و در صورت تائید در گزینش، به استخدام وزارت نفت درخواهند آمد.

به گفته او، طبق رای دیوان عدالت اداری، استخدام فارغ التحصیلان دانشکده صنعت نفت در وزارت نفت یک تعهد دو طرفه بین دانشجویان و وزارتخانه بوده و لازم الاجرا است. این در حالی است که متاسفانه وزارت نفت رای را اجرا نمی کند.

این فارغ التحصیل دانشکده نفت تصریح کرد: نامه های مدیران وزارت نفت را مبنی بر اعلام نیاز نیرو به دست آورده ایم و می دانیم که زیرمجموعه های وزارت نفت به نیروی انسانی متخصص در رشته های ما نیاز دارند اما جای سوال دارد که چرا وزارت نفت حاضر نیست ما را با رتبه ممتاز در دانشکده خود وزارت نفت فارغ التحصیل شده ایم، به کار بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر وزارت نفت طی سالهای اخیر به تدریج و طبق روال، فارغ التحصیلان این دانشکده را جذب می کرد، یک هزار نفری که اکنون تجمع کرده اند، الان مشغول به کار بودند و هزینه هایی که برای آموزش ما بصورت بورسیه هزینه شده است، معطل نمی ماند.

ح. ع یکی دیگر از متحصنین در مقابل وزارت نفت با تاکید بر اینکه اگروزارت نفت به نیرو نیاز ندارد علت جذب دانشجویان در دانشکده صنعت نفت چیست، گفت: برای تحصیل دانشجویان دانشکده صنعت نفت، ۴ تا ۶ سال از بودجه وزارت نفت هزینه می شود و در مقابل شاهد جذب تنها ۲۰۰ نفر از دانشجویان صنعت نفت پس از گذشت مدت ها هستیم و این یعنی هدررفت بیت المال.

وی ادامه داد: بسیاری از دانشجویان که می توانستند رشته های دیگری در دانشگاه های دیگری برگزینند به امید استخدام در وزارت نفت، وارد دانشکده نفت شدند و بعنوان مثال حفاری خوانده اند و طبیعتا اکنون با این مدرک در جایی جز در وزارت نفت امکان اشتغال ندارند.

طبق گفته های این فارغ التحصیل دانشکده نفت، وزارت نفت بر اساس میزان نیاز خود از رشته های مختلف دانشجو می پذیرد. به طور مثال در یک ورودی ۴ دانشجوی مکانیک و در ورودی دیگر ۶ دانشجو می پذیرد، بنابراین کاملا مبتنی بر نیاز صنعت نفت کشور، اقدام به جذب دانشجو در دانشکده صنعت نفت می کند. د رهمین حال، ما چندین ممیزی و ارزیابی را طی کرده ایم تا به عنوان دانشجوی رتبه الف پذیرفته شده ایم و حتی در این مورد، قاضی دیوان عدالت اداری نیز برگزاری آزمون دوباره برای استخدام رتبه های الف را منطقی نمی داند.

ح. ع خواسته متحصنین در مقابل وزارت نفت را برگزاری جلسه پرسش و پاسخ عنوان کرد و گفت: اگر صحبت یا وعده ای می خواهند به دانشجویان بدهند در جمع مطرح کنند تا بتوانیم از آنها سند داشته باشیم که خلف وعده نکنند. البته به زودی اتحادیه ها و تشکل های دانشجویی بیانیه ای در دفاع از تحصن دانشجویان صنعت نفت صادر می کنند.

به گفته وی تمام نیروهای آماده به کار در رشته مکانیک دانشکده صنعت نفت ۱۲۰ نفر است اما وزارت نفت در قصد داشت در آزمون استخدامی خود، ۱۷۴ نیروی متخصص مکانیک جدید کند و همین تعداد هم از نیروهای قراردادی خود به استخدام تبدیل وضعیت کند. درباره رشته عمران نیز وضعیت به همین نحو است. نیروی آماده به کار دانشکده صنعت نفت در رشته عمران یک نفر است در حالی که نیاز این وزارتخانه در این رشته ۱۸ نفر است.

دانشکده صنعت نفت در سال ۱۳۱۸ در قالب آموزشگاه فنی آبادان و با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنعت نفت در آغاز کرد. با توسعه این آموزشگاه، نام آن به دانشکده فنی آبادان، و سپس به دانشکده نفت آبادان تغییر یافت. با توجه به گسترش فعالیت‌های آموزشی دانشکده نفت آبادان و نیاز کشور به تربیت نیروهای متخصص در صنعت نفت و گاز، این دانشکده در سال ۱۳۶۸ به دانشگاه صنعت نفت ارتقا یافت.

هر سال براساس نیاز این صنعت، دانشجویانی بصورت بورسیه جذب دانشکده صنعت نفت شده؛ تربیت می شوند و در این صنعت بکار گرفته می شوند. اما طی سالهای اخیر تنها تعدادی از فارغ التحصیلان رتبه الف این دانشکده، آنهم پس از شرکت در مصاحبه و گزینش، به استخدام این وزارتخانه درآمده اند و بسیاری از آنها از فعالیت بازمانده اند.