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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

سازمان مدیریت پسماند کرج از مشارکت بخش خصوصی استقبال می‌کند

سازمان مدیریت پسماند کرج از مشارکت بخش خصوصی استقبال می‌کند

کرج - مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در اجرای روش‌های نوین مدیریت پسماند تأکید کرد.

عباس سعیدی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در اجرای روش‌های نوین مدیریت پسماند، اظهار کرد: باهدف اجرای روش‌های نوین مدیریت پسماند و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی پذیرای مشارکت طرح‌های بخش خصوصی هستیم.

وی در ادامه با اشاره به انجام مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند در کلان‌شهر کرج، گفت: با تحقق این مهم روش‌های نوین و مدیریت اصولی پسماندهای تولیدی موردتوجه قرار خواهد گرفت.

سعیدی کیا تأکید کرد: سازمان مدیریت پسماند مکلف شده تا با شناسایی و ارزیابی توانمندی‌های بخش خصوصی از ظرفیت آن‌ها در حوزه‌های طراحی، احداث و بهره‌برداری در پروژه‌های مدیریت پسماند بهره بگیرد.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های تفکیک زباله از مبدأ، پردازش و بازیافت پسماند شهری، پسماندهای عمرانی و ساختمانی، تبدیل پسماند به انرژی و روش‌های نوین بیولوژیکی پسماند خواهد بود.

وی اضافه کرد: استحصال گاز از مراکز دفن و دفع زباله و مدیریت و تصفیه شیرابه‌ها در این مشارکت لحاظ شده است.

سعیدی کیا با اشاره به اینکه سازمان مدیریت پسماند از طرح‌های افراد حقیقی و حقوقی در این زمینه استقبال می‌کند، گفت: این طرح به شکل مشارکتی از مراحل تولید تا دفع پسماند خواهد بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج بابیان اینکه حقوق و مالکیت فکری و معنوی شرکت‌کنندگان محفوظ خواهد بود، افزود: تلاش مدیریت شهری و سازمان مدیریت پسماند اعمال روش‌های نوین باهدف ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در کلان‌شهر کرج است.

کد مطلب 4162825

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