عباس سعیدی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در اجرای روش‌های نوین مدیریت پسماند، اظهار کرد: باهدف اجرای روش‌های نوین مدیریت پسماند و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی پذیرای مشارکت طرح‌های بخش خصوصی هستیم.

وی در ادامه با اشاره به انجام مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند در کلان‌شهر کرج، گفت: با تحقق این مهم روش‌های نوین و مدیریت اصولی پسماندهای تولیدی موردتوجه قرار خواهد گرفت.

سعیدی کیا تأکید کرد: سازمان مدیریت پسماند مکلف شده تا با شناسایی و ارزیابی توانمندی‌های بخش خصوصی از ظرفیت آن‌ها در حوزه‌های طراحی، احداث و بهره‌برداری در پروژه‌های مدیریت پسماند بهره بگیرد.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های تفکیک زباله از مبدأ، پردازش و بازیافت پسماند شهری، پسماندهای عمرانی و ساختمانی، تبدیل پسماند به انرژی و روش‌های نوین بیولوژیکی پسماند خواهد بود.

وی اضافه کرد: استحصال گاز از مراکز دفن و دفع زباله و مدیریت و تصفیه شیرابه‌ها در این مشارکت لحاظ شده است.

سعیدی کیا با اشاره به اینکه سازمان مدیریت پسماند از طرح‌های افراد حقیقی و حقوقی در این زمینه استقبال می‌کند، گفت: این طرح به شکل مشارکتی از مراحل تولید تا دفع پسماند خواهد بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج بابیان اینکه حقوق و مالکیت فکری و معنوی شرکت‌کنندگان محفوظ خواهد بود، افزود: تلاش مدیریت شهری و سازمان مدیریت پسماند اعمال روش‌های نوین باهدف ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در کلان‌شهر کرج است.