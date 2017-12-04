به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر دوشنبه در نشست با رئیس پارک علم و فناوری استان بوشهر اظهار داشت: پارک علم و فناوری در کنار دیگر مراکز دانشگاهی شهرستان می تواند کمک شایانی به رشد و توسعه شهرستان داشته باشد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های خوب دشتی ایده و ابتکارات زیادی در سطح شهرستان وجود دارد که می‌طلبد این ایده‌ها جذب شود.

حسینی با تاکید بر اینکه مراکز و شرکت‌های دانش‌بنیان در دشتی حمایت می‌شوند، گفت: انتظار داریم پارک و علم و فناوری شهرستان در اجرای سیاست‌های دولت دستاوردهای خود را به مردم انعکاس بدهند تا مردم نیز تشویق شوند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های یکساله پارک علم و فناوری در شهرستان تدوین شود، یادآور شد: در سال جاری پنج میلیارد ریال برای تعمییر و تجهیز این مرکز اعتبار اختصاص داده شده است.