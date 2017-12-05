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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۲

برنامه‌های نخستین همایش تاریخی فرهنگی جنوب ایران اعلام شد

برنامه‌های نخستین همایش تاریخی فرهنگی جنوب ایران اعلام شد

برنامه‌های نخستین همایش بین‌المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی) اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بین‌المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی) با حضور دانشمندان بزرگ کشور و سفرا و رایزنان فرهنگی کشورهای خارجی فردا و پس فردا (چهارشنبه و پنجشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۳۹۶) برگزار خواهد شد.

در این همایش که در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۹ بامداد در شهر شیراز، تالار حافظ واقع در چهاراه حافظیه، جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار می‌شود، اندیشمندانی چون سیدجواد طباطبائی، سیدصادق سجادی، عبدالمجید ارفعی، احمد اقتداری، اصغر دادبه، کامیار عبدی، علیرضا عسکری چاوردی و... حضور دارند.

بزرگداشت دکتر عبدالمجید ارفعی و استاد احمد اقتداری به همراه پخش مستند زندگی و خدمات یکی از بزرگترین رجال فرهنگی ایران، از برنامه‌های دیگر نخستین همایش بین المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی) خواهد بود.

فهرست کامل سخنرانان و برنامه‌های این همایش به ترتیب زیر است:

کد مطلب 4163120

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