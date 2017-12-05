به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بین‌المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی) با حضور دانشمندان بزرگ کشور و سفرا و رایزنان فرهنگی کشورهای خارجی فردا و پس فردا (چهارشنبه و پنجشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۳۹۶) برگزار خواهد شد.

در این همایش که در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۹ بامداد در شهر شیراز، تالار حافظ واقع در چهاراه حافظیه، جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار می‌شود، اندیشمندانی چون سیدجواد طباطبائی، سیدصادق سجادی، عبدالمجید ارفعی، احمد اقتداری، اصغر دادبه، کامیار عبدی، علیرضا عسکری چاوردی و... حضور دارند.

بزرگداشت دکتر عبدالمجید ارفعی و استاد احمد اقتداری به همراه پخش مستند زندگی و خدمات یکی از بزرگترین رجال فرهنگی ایران، از برنامه‌های دیگر نخستین همایش بین المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی) خواهد بود.

فهرست کامل سخنرانان و برنامه‌های این همایش به ترتیب زیر است: