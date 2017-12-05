زوج سینمایی در «همیشه خونه»مهمان زوج مجری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه «همیشه خونه» سه شنبه ۱۴ آذر در شب ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام محمد صادق (ع) به صورت ویژه با اجرای شهرام شکیبا و ستاره سادات قطبی و همچنین پویا حبیبی پور روی آنتن می رود.

در ادامه این برنامه میزبان زوج هنرمند سینما و تلویزیون رامبد شکرابی و حدیث فولادوند است.

همچنین در بخش دیگر مرد هزار صدای ایران، محمود ایرانی و علی نفری خواننده پاپ مهمان برنامه خواهند بود.

از دیگر آیتم های برنامه امشب، اجرای زنده نماهنگی مناسب با زادروز پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) از گروه سرود سفیر است.

برنامه «همیشه خونه» به تهیه کنندگی مجید صحاف و با محوریت دعوت از خانواده های موفق ایرانی هر شب ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش ‏می شود.‏