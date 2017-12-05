  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

زوج سینمایی در «همیشه خونه»مهمان زوج مجری می شوند

زوج سینمایی در «همیشه خونه»مهمان زوج مجری می شوند

زوج هنرمند سینما و تلویزیون رامبد شکرابی و حدیث فولادوند امشب مهمان برنامه «همیشه خونه» خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه «همیشه خونه» سه شنبه ۱۴ آذر در شب ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام محمد صادق (ع) به صورت ویژه با اجرای شهرام شکیبا و ستاره سادات قطبی و همچنین پویا حبیبی پور روی آنتن می رود.

در ادامه این برنامه میزبان زوج هنرمند سینما و تلویزیون رامبد شکرابی و حدیث فولادوند است.

همچنین در بخش دیگر مرد هزار صدای ایران، محمود ایرانی و علی نفری خواننده پاپ مهمان برنامه خواهند بود.

از دیگر آیتم های برنامه امشب، اجرای زنده نماهنگی مناسب با زادروز پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) از گروه سرود سفیر است.

برنامه «همیشه خونه» به تهیه کنندگی مجید صحاف و با محوریت دعوت از خانواده های موفق ایرانی هر شب ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش ‏می شود.‏

کد مطلب 4163727
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها