به گزارش خبرگزاری مهر، آرین روبن در دیدار امشب بایرن مقابل پاری‎سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، صدمین بازی در این تورنمنت را تجربه می‎کند. او به همین مناسبت مصاحبه‎ای با وب سایت رسمی یوفا انجام داده و درباره دوران حضورش در رئال مادرید هم صحبت کرده است.

وی اظهار کرد: رئال مادرید باشگاه فوق‎العاده‎ای است. مخصوصا با عملکردی که در اروپا داشته است. زمانی که من در آن تیم بودم هدف، بردن دهمین قهرمانی در لیگ قهرمانان بود که برای من هم یک رویای بزرگ بود.

روبن در ادامه گفت: من دو سال در رئال بازی کردم اما نتوانستیم قهرمان اروپا شویم. وقتی من رفتم، احساس می‏ کردم یک قدم رو به عقب برداشته‎ام. در آن سال‌‎ها بایرن در اروپا خیلی خوب کار نکرده بود و موفق نبود و هدف من هم این بود که در بالاترین سطح ممکن بازی کنم یعنی قهرمانی در لیگ قهرمانان.

در سال ۲۰۱۳ اما روبن موفق شد قهرمانی در لیگ قهرمانان را تجربه کند. در آن سال بایرن در فینال دورتموند را شکست داد و گل دقایق پایانی در ومبلی را روبن به ثمر رساند.