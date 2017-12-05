نمایشگاه عکس کاروانسراهای منتخب راه ابریشم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ در این نمایشگاه ۵۳ عکس این هنرمند عکاس از کاروانسراهای منتخب راه ابریشم در ایران از ۱۸ تا ۲۳ آذرماه در ساختمان شماره یک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نمایش در می آید.

کاروانسراها به عنوان شاخص ترین عنصر معماری در راه های تاریخی ایران شناخته می شوند. از این رو ایران تلاش دارد در نخستین گام کاروانسراهای مسیر راه ابریشم ایران را در پرونده سریالی این راه تاریخی معرفی کند.

مسیر راه ابریشم در ایران از سرخس تا خوی و قصر شیرین با بیش از صد کاروانسرای شاخص است.

در حال حاضر ۱۵ کشور از جمله ایران در حال تکمیل پرونده سریالی مسیر ابریشم هستند. . تاکنون چین، قزاقزستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان تعدادی از آثار تاریخی موجود در مسیر راه ابریشم را در فهرست میراث جهانی به ثبت رسانده اند.

علاقه مندان جهت بازدید از ساعت ۸ تا ۱۶ روزهای ۱۸ تا ۲۳ آذرماه جاری به ساختمان شماره یک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واقع در خیابان آزادی تقاطع یادگار مراجعه کنند.