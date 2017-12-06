اظهارات تیلرسون بدلیل عصبانیت آمریکا ازمبارزه ایران باتروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان، سخنان اخیر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده بعد از دیدار با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را اصرار بی مورد و لجاجت بی ثمر در تکرار اتهامات واهی نسبت به جمهوری اسلامی ایران خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اظهار داشت: بیان مکرر اتهامات بی اساس و دروغ، هیچ کمکی به جبران خطاهای راهبردی و بزرگ آمریکا در قبال ایران و منطقه طی دهه های اخیر نخواهد کرد و متهم کردن سایر کشورها علاج دردها و زخم های عمیق و کهنه باقیمانده از سیاست های تجاوزکارانه و زیاده خواهی های آمریکا در این منطقه نخواهد بود.

وی تصریح کرد: تا زمان باقی است آقای تیلرسون بکوشد با واقعیات و تاریخ منطقه و سیاست های آمریکا و آثار و عواقب آن که به بحران های شدید و کشتار صدها هزار زن و کودک و انسان بیگناه منجر شده است، بیشتر آشنا شود و آنگاه به اظهارنظر و قضاوت اهتمام ورزد.

قاسمی گفت: ایران خود یکی از قربانیان سیاست های مداخله جویانه، کودتا و استبداد ناشی از اقدامات کشور متبوع وی است و امروز به عنوان کشوری که در خط مقدم مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان تلاشی بزرگ داشته است شناخته می شود. بی تردید نادیده انگاشتن اقدامات خطیر ایران در کمک به ثبات، امنیت و مبارزه با تروریسم و ایراد اتهامات دروغ ، تنها می تواند ناشی از عصبانیت این کشور از مبارزه بی امان جمهوری اسلامی ایران در ایفای نقشی انسانی و ثبات ساز و مبارزه با تروریسم و سند و نشانه ای از حمایت آمریکا از تروریسم در منطقه باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: ایران با قدرت تمام و در چارچوب تمامی موازین اخلاقی و رعایت تمام هنجارهای تعریف شده بین المللی و با توانمندی بسیار در جهت کمک به ثبات و امنیت و مبارزه با تروریسم و جنگ افروزی و بدون توجه به دروغ های بدخواهان مردم منطقه، به تلاش های سازنده خود مسئولانه ادامه خواهد داد.