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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

قاسمی مطرح کرد؛

اظهارات تیلرسون بدلیل عصبانیت آمریکا ازمبارزه ایران باتروریسم است

اظهارات تیلرسون بدلیل عصبانیت آمریکا ازمبارزه ایران باتروریسم است

سخنگوی وزارت امور خارجه، اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا علیه کشورمان را ناشی از عصبانیت آمریکا بدلیل مبارزه بی‌امان جمهوری اسلامی ایران با تروریسم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان، سخنان اخیر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده بعد از دیدار با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را اصرار بی مورد و  لجاجت بی ثمر در تکرار اتهامات واهی نسبت به جمهوری اسلامی ایران خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اظهار داشت: بیان مکرر اتهامات بی اساس و دروغ، هیچ کمکی به جبران خطاهای راهبردی و بزرگ آمریکا در قبال ایران و منطقه طی دهه های اخیر نخواهد کرد و متهم کردن سایر کشورها علاج دردها و زخم های عمیق و کهنه باقیمانده از  سیاست های تجاوزکارانه و زیاده خواهی های آمریکا در این منطقه  نخواهد بود.

وی تصریح کرد: تا زمان باقی است آقای تیلرسون بکوشد با واقعیات و تاریخ منطقه و سیاست های آمریکا و آثار و عواقب آن که به بحران های شدید و کشتار صدها هزار زن و کودک و انسان بیگناه منجر شده است، بیشتر آشنا شود و آنگاه به اظهارنظر و قضاوت اهتمام ورزد.

قاسمی گفت: ایران خود یکی از قربانیان سیاست های مداخله جویانه، کودتا و استبداد ناشی از اقدامات کشور متبوع وی است و امروز به عنوان کشوری که در خط مقدم مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان تلاشی بزرگ داشته است شناخته می شود. بی تردید نادیده انگاشتن اقدامات خطیر ایران در کمک به ثبات، امنیت و مبارزه با تروریسم و ایراد اتهامات دروغ ، تنها می تواند ناشی از عصبانیت این کشور از مبارزه بی امان جمهوری اسلامی ایران در ایفای نقشی انسانی و ثبات ساز و مبارزه با تروریسم و سند و نشانه ای از حمایت آمریکا از تروریسم در منطقه باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: ایران با قدرت تمام و در چارچوب تمامی موازین اخلاقی و رعایت تمام هنجارهای تعریف شده بین المللی و با توانمندی بسیار در جهت کمک به ثبات و امنیت و مبارزه با تروریسم و جنگ افروزی و بدون توجه به دروغ های بدخواهان مردم منطقه، به تلاش های سازنده خود مسئولانه ادامه خواهد داد.

کد مطلب 4164620

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