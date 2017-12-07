منتفی شدن افزایش تعرفه واردات کاغذ ودرگذشت مترجم آثار آگاتاکریستی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: هفته ای که گذشت، از حیث دارا بودن اخبار حوزه کتاب و نشر هفته پرخبری بود. روز چهارشنبه این هفته متاسفانه خبر درگذشت مجتبی عبدالله نژاد مترجم پرکار آثار آگاتا کریستی منتشر شد که آن را مرور می کنیم.

این هفته نشست هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اعضای این اتحادیه برگزار شد که ۳ خبر این گزارش از این نشست، بیرون آمده اند. در ادامه ۳ خبر مربوط به وزارت ارشاد و ۲ خبر هم مربوط به خانه کتاب مرور می شوند. سپس ۳ خبر داخلی دیگر و پس از آن ها ۵ خبر خارجی مرور می شوند.

در ادامه مرور اخبار حوزه کتاب و نشر را در این هفته آغاز می کنیم. گزارش این هفته ۱۷ خبر دارد.

درگذشت مجتبی عبدالله نژاد

مجتبی عبدالله‌نژاد نویسنده و مترجم آثار آگاتا کریستی، صبح چهارشنبه دچار ایست قبلی شد و در ۴۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

زنده‌یاد عبدالله نژاد کتاب‌های مصیبت بی‌گناهی، شب بی‌پایان، قتل در خانه کشیش، قتل آسان است، مرگ خانم مگینتی، جیب پر از چاودار، راز قطار آبی، در هتل برترام، جسدی در کتابخانه، نوشابه با سیانور، راز سیتافورد، آیینه سرتاسر ترک برداشت، چرا از ایوانز نخواستند، شرارتی زیر آفتاب، چشم‌بندی، معمای کاراییب، دست پنهان، موج‌سواری، الهه انتقام، جشن هالووین، چهار غول بزرگ، ساعتها، شاهد خاموش، قتل در تعطیلات، قتل در خوابگاه دانشجویی، گرگ در لباس میش و مقصد نامعلوم، را هم از آگاتا کریستی به فارسی ترجمه و منتشر کرده است.

از وی مقالاتی در بعضی نشریات ادبی مثل کلک، کارنامه، سمرقند، بخارا، رودکی، نافه، شوکران، و گوهران منتشر شده‌است.

بررسی میزبانی نمایشگاه کتاب در شهرداری

محمود آموزگار عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب از برگزاری دومین جلسه این شورا در دفتر قائم مقام شهردار تهران و با موضوع بررسی وضعیت شهر آفتاب برای میزبانی خبر داد.

آموزگار این خبر را در خلال برگزاری نشست هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اعضای آن اعلام کرد. این نشست با موضوع ارائه گزارش عملکرد و پرسش و پاسخ، عصر روز دوشنبه ۱۳ آذر در محل این اتحادیه برگزار شد.

اعلام درآمد اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از نمایشگاه کتاب

در نشست دیگری که مربوط به نشست هیئت مدیره اتحادیه ناشران با اعضای آن بود، هومان حسن پور عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران که مسئولیت کمیته ناشران داخلی دوره سی‌ام نمایشگاه کتاب را برعهده داشته، درآمدهای این اتحادیه را از مشارکت در برگزاری نمایشگاه اعلام کرد.

وی گفت: در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران در مجموع دو میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان بابت اجاره غرفه‌ها از ناشران شرکت کننده دریافت شد که بیش از یک میلیارد تومان آن به پیمانکاران و حدود ۷۵۰ میلیون تومان آن هم به تشکل‌ها و انجمن‌ها پرداخت شد و مبلغی که به خود اتحادیه تعلق گرفت ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که با کسر مبلغ مربوط به ارزش افزوده این عدد به ۱۵۰ میلیون تومان تغییر می‌کند. از این مبلغ می‌بایست ۲۰ درصد به اتاق اصناف پرداخت می‌شد که طی نامه‌نگاری با اتاق مقرر شد این مبلغ صرف هزینه‌های ساختمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران شود.

اعلام آمادگی برای واگذاری حق اجاره باغ کتاب

در این نشست همچنین، یحیی دهقانی نایب رئیس شرکت توسعه محصولات فرهنگی، هنری «ماه پیشونی» برای واگذاری حق اجاره «باغ کتاب» به شرکتی فراگیر که قاطبه اعضای آن، عضو اتحادیه ناشران باشند، اعلام آمادگی کرد.

جزییات بسته پیشنهادی وزارت ارشاد برای مهار بحران کاغذ

وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه راه تقویت تولید داخلی کاغذ، افزایش تعرفه واردات نیست، برای برون رفت از بحران مصرف‌کنندگان کاغذ از جمله ناشران، بسته‌ای پیشنهادی را ارائه کرد.

جزئیات این بسته پیشنهادی در خبری که مهر روز یکشنبه ۱۲ آذر در گفتگو با همایون امیرزاده مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرد، قابل مطالعه است.

منتفی شدن افزایش تعرفه واردات کاغذ

طبق خبری که فردای خبر گفتگو با امیرزاده منتشر شد، اعلام شد که تعرفه وارادات کاغذ افزایش پیدا نخواهد کرد. به این ترتیب و به موجب خبر مذکور پس از جلسه روز یکشنبه نمایندگان بخش‌های تولید، توزیع و مصرف کاغذ در وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع افزایش تعرفه گمرکی کاغذ از دستور کار این وزارتخانه خارج شد.

تصویب خرید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی ارشاد از ناشران

در جلسه ۵۸۳ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید ۳۵۰ عنوان کتاب در ۵۲ هزار و ۶۰۰ نسخه به مبلغ کل ۱۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال برای خرید مورد تصویب قرار گرفت.

افزایش ۳۸ درصدی تعداد عناوین کتاب در یک‌سال گذشته

طبق خبری که یکشنبه این هفته توسط موسسه خانه کتاب اعلام شد، آمار و درصد تغییر تعداد کتاب‌های مهر ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد تعداد کتاب‌های عمومی در مهر سال گذشته ۴ هزار و ۶۰ عنوان بوده که با افزایش ۴۰ درصدی به ۵ هزار و ۶۷۸ عنوان در سال جاری رسیده است.

اعلام آمار فروش ۱۰ روز ابتدایی پاییزه کتاب

خبر دیگری که این هفته منتشر شد و مربوط به خانه کتاب است، میزان فروش کتابفروشی های دخیل در طرح پاییزه کتاب بود که این میزان طی ۱۰ روز ابتدایی اجرای این طرح اعلام شد. به این ترتیب، فروش ۳۴۵ هزار نسخه کتاب در ۱۰ روز از اجرای طرح پاییزه کتاب در حالی به ثبت رسیده است که در پاییزه کتاب سال ۱۳۹۵ در بازه زمانی یک ماهه، ۵۶۱ هزار و ۷۷۶ نسخه کتاب به فروش رسیده بود.

طرح پاییزه کتاب با مشارکت ۸۲۹ کتابفروشی در ۳۱ استان کشور در حال اجراست که تاکنون استان‌های تهران با ۱۵۱ کتابفروشی، اصفهان با ۱۰۳ کتابفروشی و قم با ۹۱ کتابفروشی بیشترین مشارکت را به لحاظ تعداد کتابفروشی‌ها به خود اختصاص دادند.

برگزاری نشست خبری نمایشگاه بین المللی چاپ

نشست خبری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته صبح شنبه این هفته با حضور روسای اتحادیه های چاپخانه داران تهران، صادرکنندگان صنعت چاپ، لیتوگراف و صحافان در محل اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران برگزار شد و جزئیات این دوره از نمایشگاه مذکور تشریح شد.

امضای تفاهمنامه همکاری بین نهاد کتابخانه های عمومی با نیروی انتظامی

مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روزیکشنبه ۱۲ آذر، با حضور سرتیپ دوم امیرحسین یاوری معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی و علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه ها برگزار شد.

معرفی برگزیدگان جایزه ادبی سپیدار

عصر یکشنبه ۱۱ آذر آیین پایانی سومین جشنواره ادبی سپیدار با تمرکز بر موضوعات محیط زیستی در مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری برگزار و برندگان سه بخش کودک و نوجوان، بزرگسال و کتاب تصویری در این مراسم معرفی شدند.

تدارک بازگردانی قدیمی ترین انجیل لاتین به انگلستان

اولین خبر بین المللی این گزارش، یکی از اخباری است که روز شنبه در حوزه کتاب منتشر شد. به موجب این خبر، قدیمی‌ترین انجیل کامل لاتین ، پس از ۱۳۰۲ سال به بریتانیا برگردانده می‌شود. این انجیل که از آن به عنوان گنجینه‌ای آنگلو-ساکسونی یاد می‌شود، یک کتاب خیلی حجیم است که سال ۷۱۶ میلادی تولید شد و بعد به ایتالیا رفت و به پاپ گریگوری دوم تقدیم شد.

کتابخانه بریتیش اعلام کرد این کتاب که به کتابخانه لورنتیان فلورانس وام داده شده بود، برای نمایشی در سال ۲۰۱۸ که درباره تاریخ، هنر ادبیات و فرهنگ آنگو ساکسونی بریتانیا برگزار می‌شود، به این کشور برمی‌گردانده می شود.

درگذشت یکی از اعضای آکادمی فرانسه

ژان دورمسون، نویسنده مشهور فرانسوی که چهره‌ای محبوب در میان مردم کشورش بود و همیشه از او به عنوان عضو نامیرای آکادمی فرانسه یاد می‌شد و امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه از او به عنوان «پرنس واژه‌ها» یاد کرده بود، در ۹۲ سالگی و در قصبه‌ای نزدیک پاریس درگذشت.

آکادمی فرانسه با اعلام خبر درگذشت این نویسنده، فیلسوف و مفسر مطبوعاتی، بدون ذکر دلیل فوت وی، خبر داد.

معرفی برنده جایزه شعر جفری فابر

طبق یکی دیگر از خبرهای بین المللی این هفته، کیم مور با نخستین مجموعه شعرهایش به‌عنوان برنده جایزه جفری فابر انتخاب شد و نام خود را در فهرستی از اسامی بزرگ چون شیموس هینی ثبت کرد. این مجموعه با عنوان «هنر سقوط» دربرگیرنده تجربیات شاعر از سختی‌های زندگی و خشونت‌های خانگی است و به گفته هیات داوری دربرگیرنده اشعاری است که قلب را جریحه‌دار می کند.

جایزه جفری فابر ۱۵۰۰ پوندی است و طی سال‌ها به شماری از مجموعه‌های شعری باارزش شاعرانی چون شیموس هینی، تونی هریسون، جی‌ام کوتسی و ایمر مک‌براید اهدا شده است.

معرفی پایتخت فرهنگی جدید بلاروس

طبق خبری که رایزنی فرهنگی ایران در بلاروس این هفته در اختیار خبرگزاری مهر گذاشت، شهر نووپولوتسک پایتخت فرهنگی بلاروس در سال ۲۰۱۸ خواهد بود. این شهر در استان ویتبسک واقع شده و تاریخ تاسیس آن هم ۷ ژوئن ۱۹۵۸ است.

قرارداد یک میلیون پوندی کاساندرا کلر برای نوشتن یک کتاب

کاساندرا کلر نویسنده که با نوشتن داستان‌هایی برای کودکان طرفداران زیادی به دست آورده، برای نوشتن نخستین کتابش برای بزرگسالان، قرارداد یک میلیون پوندی بست. کتاب‌هایی که قرار است کلر با عنوان «گیرنده شمشیر» بنویسد داستان مردی را روایت می کنند که بزرگ می‌شود تا شاهزاده‌ای بی‌ارزش باشد و از سوی دیگر قهرمان زنی وجود دارد که می‌تواند دنیای بدی را به هم بریزد.