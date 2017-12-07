دیدارتیم امداد پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش باامام جمعه بیرجند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، صبح امروز امیر علیرضا نائینی رئیس اداره بهداشت،امداد و درمان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیای ارتش، سرهنگ عباس علی تجدد فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور و جمعی از اعضای تیم اعزامی طرح مردم یاری پدافند هوایی با حضور در دفتر امام جمعه بیرجند با وی دیدار کردند.

حجت الاسلام والمسلمین سید علی رضا عبادی امام جمعه موقت بیرجند در این دیدار کار ارتش در ارائه خدمات به مردم را کاری خداپسندانه و انسان دوستانه و گفت: در دنیا نیرو های نظامی یا در خدمت تفکرهای جمعی و بر ضد مردم هستند یا حافظ منافع یک شخص و یا خانواده هستند و ضد مردم خودشان عمل می کنند، اما در جمهوری اسلامی ارتش عزیز یک نظام ارزشی دارد و عقیده برای آنها مهم است و هر کسی پای عقیده ،ارزشها و رضای خدا ایستاده است.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: کار اصلی نیروهای مسلح حفظ جان ، مال ، ناموس و آبروی مردم در مقابل دشمن است و هروقت هم که جامعه نیاز به کمک دارند در خدمت مردم هستند، مانند همین خدمات پزشکی و درمانی که در این طرح ارائه شده و نمونه کارهایی که در غرب کشور برای زلزله زدگان توسط ارتش و سپاه انجام می شود.

وی در پایان تصریح کرد: نزدیک به چهل سال از اولین بیعت ارتش با حضرت امام (ره) می گذرد و در این مدت ارتش از آزمونهای بزرگی سربلند بیرون آمده است.

در ابتدای این دیدار امیر نایینی گزارشی از اقدامات مردم یاری انجام شده در شهرستان سربیشه بیرجند توسط گروه اعزامی اداره بهداشت امداد و درمان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارایه کرد.