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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰

با عمری بیشتر ؛

کتانی ۲۰۰ دلاری از جنس گرافن ساخته شد

کتانی ۲۰۰ دلاری از جنس گرافن ساخته شد

محققان دانشگاهی کتانی با کفی از جنس گرافن ساخته اند که ۵۰ درصد قدرتمندتر و ۵۰ درصد انعطاف پذیرتر از نمونه های معمولی است و با قیمت ۲۰۰ دلار سال آتی به بازار می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، محققان دانشگاه منچستر کتانی هایی با استفاده از گرافن ساخته اند که عمر آن ۵۰ درصد بیش از عمر کفش هایی با زیره پلاستیکی است.

محققان ادعا می کنند دونده می تواند ۳۰۰ مایل یا حداقل ۲ تا ۳ ماه مداوم با این کتانی ها بدود.  

البته کتانی مذکور  ۲۰۰ دلار قیمت دارد اما دوام بیشتری دارد. این درح حالی است که گرافن بسیار انعطاف پذیر است و می توان بدون هیچ گونه آسیب آن را پیچاند یا تا کرد.

ترکیب عجیب کفی این کتابی سبب شده ۵۰ درصد قدرتمندتر، ۵۰ درصد انعطاف پذیرتر و ۵۰ درصد مقاوم تر از نمونه های معمول باشد.

این کتانی گرانقیمت سال آتی برای فروش عرضه می شود.

کد مطلب 4165196
شیوا سعیدی

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