نخستین واحد تولید تجهیزات پزشکی تعاونی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

رستم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز این افتخار را داشتیم که در معیت نماینده مردم شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد و همچنین فرماندار شهرستان لردگان در این شهرستان حضور پیدا کنیم.
وی با تبریک هفته تعاون به تمامی تعاونگران استان، افزود: با توجه به سیاستهای کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برنامههای پیشبینیشده در سطح استان، حمایت از تعاونیها و شناسایی و معرفی تعاونیهای برتر در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خوشبختانه در دو سال پیاپی شاهد انتخاب تعاونی برتر ملی از استان بودهایم و در مناسبتهای مختلف نیز طرحهای تعاونی متعددی در استان به بهرهبرداری رسیده است.
قنبری با اشاره به افتتاح طرح تعاونی تجهیزات پزشکی شایان و اشکان در شهرستان لردگان، تصریح کرد: این تعاونی از معدود تعاونیهای فعال در زمینه تولید تجهیزات پزشکی است و در حال حاضر بهعنوان نخستین و تنها تولیدکننده تجهیزات پزشکی در سطح استان فعالیت میکند.
وی بیان کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان راهاندازی شده که ۳ میلیارد تومان آن از محل تسهیلات پرداختشده به این تعاونی تأمین شده و مابقی نیز آورده اعضای تعاونی بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: این واحد در حال حاضر هشت نوع تجهیزات پزشکی از جمله صندلیهای طبی، واکر، عصا و سایر تجهیزات را تولید میکند.
قنبری خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم حمایتها و همچنین تلاش و همت اعضای این تعاونی، زمینه توسعه فعالیت و افزایش میزان تولیدات این واحد فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی این طرح افزود: این تعاونی تاکنون برای هفت نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است و علاوه بر آن، دارای ظرفیت ایجاد اشتغال غیرمستقیم نیز است.
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