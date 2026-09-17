به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله متفکر آزاد، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون نوعدوستی ایران و ژاپن، به همراه سناتور ژاپنی و اعضای این کمیسیون، با حضور در دبستان شهدای شجرهطیبه میناب، به مقام شهدای دانشآموز این مدرسه ادای احترام کردند.
این آیین با حضور احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، مدیرکل امنیتی استانداری، معاونان فرمانداری ویژه میناب برگزار شد.
حاضران با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای دانشآموز دبستان شجرهطیبه را گرامی داشتند.
در ادامه این آیین، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در میان نسلهای آینده و تقویت همبستگی میان ملتها در مسیر صلح، کرامت انسانی و مقابله با خشونت تأکید شد.
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