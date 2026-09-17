۱۱ هتل چهار و پنج ستاره در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح پنجشنبه در نشست بررسی چالشها و موانع ساخت و توسعه هتلهای چهار و پنج ستاره مازندران، اظهار کرد: مازندران با برخورداری از ظرفیتهای متنوع طبیعی و گردشگری، نیازمند توسعه زیرساختهای اقامتی متناسب با ظرفیتهای موجود است.
وی با اشاره به بررسی وضعیت ۱۱ طرح هتل چهار و پنج ستاره در این نشست افزود: تعدادی از این پروژهها با وجود دریافت موافقت اصولی و مجوزهای قانونی، در تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی با چالش مواجهاند و برخی طرحها نیز در حوزههایی مانند محیطزیست، تأمین آب، برق و دیگر خدمات زیربنایی با موانعی روبهرو هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در روند اجرای طرحهای گردشگری عنوان کرد و گفت: مشکلات پروژهها باید به صورت مشخص شناسایی و برای رفع آنها برنامه زمانبندی تعیین شود.
دادبود افزود: توسعه صنعت گردشگری تنها با افزایش شمار گردشگران محقق نمیشود و فراهم کردن زیرساختهای اقامتی استاندارد نیز بخش مهمی از این فرآیند است. هتلسازی هدفمند میتواند نیاز گردشگران به محل اقامت مناسب را تأمین و زمینه رونق اقتصادی و اشتغال در استان را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ارزشمند مازندران تصریح کرد: توسعه گردشگری باید در چارچوب سیاستهای حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی دنبال شود و نباید اجرای طرحهای گردشگری به از بین رفتن ظرفیتهای ارزشمند استان منجر شود.
معاون استاندار مازندران ادامه داد: هدایت سرمایهگذاریها به سمت پروژههای اقامتی متمرکز و دارای استانداردهای لازم، علاوه بر ایجاد ظرفیت اقامتی، میتواند به ساماندهی ساختوساز در مناطق گردشگرپذیر و کاهش گسترش ساختوسازهای پراکنده کمک کند.
دادبود بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی در مسیر حل مشکلات طرحهای هتلی تأکید کرد و گفت: موانع شناساییشده باید با یک رویکرد هماهنگ در سطح استان و در مواردی که نیاز به تصمیمگیری ملی دارد، از طریق دستگاههای مربوط پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که سرمایهگذاران بتوانند پروژههای خود را در چارچوب قوانین و ضوابط موجود به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسانند و ظرفیتهای گردشگری مازندران به ارزش اقتصادی پایدار تبدیل شود.
در این نشست همچنین وضعیت ۱۱ طرح هتل چهار و پنج ستاره بررسی و راهکارهای رفع مشکلات بانکی، زیستمحیطی و زیرساختی این پروژهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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