اینفانتینو بر میزبانی کشورهاتاکید دارد/ناامنی ایران باید ثابت شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در سمینار هم اندیشی و دانش افزایی روسای هیات فوتبال استانها و کمیته فدراسیون فوتبال گفت: من به عنوان عضو هیات رئیسه AFC اعلام می کنم که در جلسه هیات رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا، نظر همه اعضا این بود که تمامی مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار شود و هیچ تبصره ای نداشت.

وی ادامه داد: هیچ یک از اعضا اعتقادی به وجود استثنا درباره ایران نداشت و خوشبختانه جیوانی اینفانتینو رئیس محترم فیفا هم در این جلسه حضور داشت و به صراحت گفت که داستان فوتبال از سیاست جداست و همه کشورها حق دارند در کشور خود از بازی ها میزبانی کنند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: به دلیل همه اتفاقاتی که در جلسه هیات رئیسه افتاده به صراحت می گویم در مصوبه هیات رئیسه هیچ تبصره و استثنایی وجود نداشت.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: ما باید منتظر اعلام مکتوب مصوبه باشیم و اگر در آن نامه بازیهای خانگی ما در ایران نباشد، از همه اعضای هیات رئیسه کنفدراسیون استعلام خواهیم گرفت و مطمئن هستم همه آنها جواب خواهند داد ایران باید در خانه خود از همه بازیها پذیرایی کند مگر آنکه AFC بتوند ثابت کند که کشور ما ناامن است که این البته ادعایی واهی است.