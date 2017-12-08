مرغداران هم اوراق خزانه می گیرند/بیمه غرامت تولیدکنندگان را نداد

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه گفته می شود مواردی از آلودگی به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشورمان دیده شده است؟، اظهارداشت: برخی کارشناسان در این زمینه اظهارنظر کرده اند اما هنوز سازمان دامپزشکی کشور مطلبی در این مورد اعلام نکرده است.

وی اضافه کرد: همه چیز در این زمینه بستگی به اعلام سازمان دامپزشکی کشور دارد و تا زمانی که این سازمان اعلام نکند بیماری در کشور وجود دارد؛ نمی توان گفت که کشورمان درگیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تصریح کرد: هنوز بارندگی های پاییزی آغاز نشده و پرندگان مهاجر نیز به صورت گسترده وارد کشور ما نشده اند؛ در صورتی که این بیماری امسال در ایران شیوع یابد، آمادگی کافی برای مقابله با آن را نداریم چرا که مقابله با این بیماری نیز به پول دارد و دولت نیز اعلام می کند که پول کافی در اختیار ندارد.

نبی پور با بیان اینکه هنوز بخشی از غرامت سال گذشته مرغداران به آنان پرداخت نشده است، گفت: دامپزشکی و بیمه نتوانستند غرامت تولیدکنندگان را به آنان پرداخت کنند چون نداشتند که بدهند؛ اخیرا نیز اعلام کرده اند که می خواهند به جای بدهی تولیدکنندگان به آنان اوراق خزانه بدهند؛ اوراق خزانه به چه درد تولیدکنندگان می خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نابه سامانی بازار نهاده های دامی، افزود: روز سه شنبه قیمت ذرت مجددا نزدیک به۶۰ الی ۷۰ تومان افزایش یافته و در بندر به حدود ۹۵۰ تومان رسیده است همچنین قیمت کنجاله سویا به حدود ۱۸۶۰ تومان رسیده است.

به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران قیمت ذرت و کنجاله سویا طی حدود دو ماه اخیر نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

نبی پور درباره افزایش قیمت هر عدد تخم مرغ در مغازه های خرده فروشی به ۵۰۰ تومان، اضافه کرد: قیمت هر عدد تخم مرغ درب مرغداری حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ تومان و میانگین قیمت هرکیلوگرم از این محصول ۵۴۰۰ تومان است.

وی درباره وضعیت صادرات این محصول نیز گفت: با قیمت کیلویی ۵۰۰۰ تومان که نمی توان تخم مرغ را صادر کرد بنابراین بحث صادرات این محصول کاملا منتفی است.