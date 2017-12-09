ساخت بیمارستان پیشوا اندر خم یک کوچه/کلنگ زنی ۹ ساله شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- الهه آهنگر: «بیمارستان یکصد تختخوابی پیشوا سال ۹۴ به بهره برداری می رسد. » این جمله ای است، که سید مرتضی طباطبایی رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا، ۴ مرداد ۹۲ در گفتگویی اعلام کرده بود.

وی در همان گفتگو، ضمن انتقاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا برای عدم انجام اقدامات لازم در خصوص راه اندازی بیمارستان شهرستان پیشوا، افزوده بود: مسئولین دانشگاه با پیگیری هایی که انجام دادند موفق شدند که یک سال دیگر برای آغاز عملیات ساخت بیمارستان وقت بگیرند و امیدواریم ابتدای سال ۹۴ شاهد افتتاح این بیمارستان باشیم.

اما ساخت بیمارستان پیشوا که ۲ بار کلنگ زنی شده و به گفته رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا تا ۱۸ مرداد ماه ۹۴ حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در فاز اول داشت، نه تنها در سال ۹۴ افتتاح نشد، که برای افتتاح آن افقی نیز دیده نمی شود.

وزارت بهداشت آمادگی تجهیز و بهره برداری از بیمارستان پیشوا را دارد

۲ سال بعد از این اظهارات، در سال ۹۶ و در شرایطی که حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت شهرستان پیشوا، چشم انتظار پایان ساخت این بیمارستان بودند، مسئولین این شهرستان در خصوص متولی ساخت بیمارستان پیشوا، دچار اختلاف نظر شدند، این اختلاف نظر زمانی شروع شد، که سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در گفتگویی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۶ ضمن انتقاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، اظهار داشت: دانشگاه آزاد در اجرای پروژه بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی پیشوا تاکنون به تعهداتش عمل نکرده است.

این پایان انتقادات نبود و نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، در سفر استاندار تهران به شهرستان پیشوا با بیان این که پروژه بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی در ۹ سال پیش کلنگ زنی شده است گفت: احداث این بیمارستان با دو رویکرد آموزشی و خدمات دهی به مردم در دستور کار قرار گرفت و شهرداری و شورای اسلامی پیشوا نیز به همین دلیل، سه هکتار زمین در اختیار این دانشگاه قرار دادند تا مردم نیز بتوانند از این خدمات بهره ببرند.

نقوی حسینی به دیدار خود و فرماندار پیشوا با وزیر بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام آمادگی وزیر بهداشت، اگر در هر مقطعی از مراحل احداث بیمارستان، این پروژه به وزارتخانه واگذار شود، وزارت بهداشت و درمان این آمادگی را دارد که آن را تجهیز و به بهره برداری برساند.

وی همچنین به دیدار خود با رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و از دستور کتبی وی برای پذیرش این توافقنامه خبر داد و گفت: در حال حاضر بالاترین مقام های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی برای عقد تفاهمنامه و تعیین تکلیف بیمارستان دانشگاه آزاد پیشوا، اعلام آمادگی کرده اند.

بیمارستان پیشوا با کم توجهی سهوی و یا عمدی مسئولین این شهرستان مواجه شده است

این اظهارات سبب موضع گیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و صدور اطلاعیه ای در ۷ آبان ۹۶ شد، در این اطلاعیه آمده است: علی رغم هزینه های هنگفت که مراجع خدماتی شهر پیشوا مانند آب و فاضلاب و ..... برای بیمارستان تراشیدند ولیکن این پروژه با پیگیری مسوولان دانشگاه راه ناهموار خود را ادامه داد و با سپری شدن بیش از ۳۰ درصد از عملیات ساخت متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به محدودیت منابع مالی و حجم سنگین هزینه های ساخت و راه اندازی مقرر نمود، با هدف تسریع در نزدیک شدن زمان بهره برداری به دلیل نیاز مبرم مردم و نیز تاسیس رشته های علوم پزشکی در مجتمع دانشگاهی پیشوا موضوع مشارکت در احداث را پیگیری و اقدام به مذاکره با معاون محترم وزیر بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۵ نموده و مسئولین وزارتی با رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا توافق نمودند در ساخت این بیمارستان دولت و مجمع خیرین سلامت مشارکت نمایند و بر همین اساس مسئولین دانشگاه با پیش بینی این مشارکت انتظار راه اندازی فاز اول بیمارستان را در پایان سال ۱۳۹۶ دست یافتنی دانستند.

این اطلاعیه افزود: ولیکن متاسفانه وعده این مشارکت تاکنون عملیاتی نشده و بعضا با کم توجهی سهوی یا عمدی برخی از مسئولین مواجه شد، به عنوان مثال در جلساتی که یکی از موضوعات آن پیرامون مبحث بیمارستان در شهر پیشوا برگزار شد برای خوش آمد فلان شخص!!!! نسبت به دعوت از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا اقدامی نگردید و نمونه اخیر آن سفر استاندار محترم تهران به شهرستان پیشوا با حضور مدیران کل استان بود که مبحث نیاز به بیمارستان مطرح گردید ولیکن از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی به دلایل نامعلوم در کارگروه های تخصصی استفاده نشده بود و متعاقب آن بر اساس مذاکره پیش بینی نشده رییس محترم دانشگاه با استاندار محترم در حاشیه مراسم نخبگان شهرستان پیشوا مقرر شد معاونت استانداری تهران جلسه هماهنگی جهت پیگیری موضوع بیمارستان را عهده دار شود.

دانشگاه آزاد باید بیمارستان پیشوا را تکمیل کند

نقوی حسینی، اما پس از این اطلاعیه و چند روز پیش، در ۱۴ آذرماه نیز در شورای اداری پیشوا مجددا مسئولیت ساخت بیمارستان پیشوا را به طور کامل بر عهده دانشگاه آزاد دانست و افزود: ساخت بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی را هم که دانشگاه آزاد برعهده گرفته است را باید خود دانشگاه تکمیل بکند، البته ما همراه فرماندار پیشوا با رئیس کل دانشگاه آزاد در این خصوص هماهنگی هایی کردیم ولی تاریخ مشخصی برای افتتاح آن وجود ندارد.

استاندار، فرماندار و نماینده هیچ کمکی به ساخت بیمارستان پیشوا نکردند

برای روشن شدن بیشتر موضوع به گفتگو با رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، پرداختیم، وی به خبرنگار مهر گفت: در سفر استاندار تهران، جلسه ای راجع به بهداشت و درمان شهرستان پیشوا برگزار شد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا دعوت نبود، که به عنوان نهادی که در حال ساخت بیمارستان در این شهرستان است، بتواند دغدغه ها را مطرح کند.

حسینعلی شیبانی اضافه کرد: کلنگ این بیمارستان در دهه ۸۰ به زمین خود و تا سال ۹۲ که بنده رییس این واحد شوم، اقدامی برای ساخت بیمارستان انجام نشده بود، اما سال ۹۲ با دغدغه بومی، شروع به ساخت بیمارستان کردیم، ولی متاسفانه هیچ مسئولی در این مدت کمکی نکرد، متاسفانه اداره بهداشت و درمان پیشوا دغدغه بهداشت و درمان این شهرستان را ندارد، اما علی رغم وضعیت نابسامان دانشگاه آزاد به تنهایی ساخت بیمارستان را تا مرحله فعلی رسانده ایم، در این مدت نه آقای استاندار، نه آقای فرماندار و نه آقای نماینده کنار ما نبوده اند.

آقایان مدعی حتی یک آجر برای بیمارستان روی هم نگذاشتند

وی با بیان این که متاسفانه نماینده محترم منطقه مدتی است، مصاحبه کرده و از دانشگاه آزاد برای عدم ساخت بیمارستان انتقاد می کند، افزود: آقای نماینده پاسخ دهد، که حتی یک قدم برای ساخت بیمارستان برداشته و یا فقط توقع دارد دانشگاه آزاد به تنهایی امر بهداشت و درمان شهرستان را پیش ببرد، نباید یقه فردی که به عنوان خَیِر کمکی می کند را گرفت، قصد دانشگاه انجام کار خیر بوده است، اما آقایان نماینده، استاندار و فرماندار خود را کنار کشیده اند.

شیبانی گفت: نمی توان به تنهایی و با هزینه شهریه، بیمارستان ۱۰۰ میلیارد تومانی ساخت، دانشگاه ۲۰ میلیارد درآمد دارد که ۱۸ میلیارد تومان حقوق می دهد و تنها ۲ میلیارد باقی می ماند، که ساخت بیمارستان با این بودجه طولانی خواهد شد، بنده از مسئولین شهرستان خواستم که کمک کنند، تا وامی گرفته و بیمارستان را تکمیل کنیم و قسط وام را دانشگاه آزاد پرداخت کند، اما اقدامی انجام نشده است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا اضافه کرد: جلسه ای نیز با معاون وزیر بهداشت داشتیم، اما آقای نماینده در یکی از جلسات برگزار شده ما از سال ۹۲ تاکنون حضور نداشته است، نباید به مردم دروغ گفت، اگر انصافا قصد کار و خدمت برای مردم داریم باید با مردم صادق باشیم، دانشگاه آزاد به تنهایی کار را تا اینجا رسانده و نزدیک به ۸۰۰۰ متر اسکلت زده است، حال آقایان مدعی یک آجر روی هم بگذارند، تا باور کنیم در پی دل سوزی برای مردم هستند.

وی اضافه کرد: آقایان هر روز مصاحبه می کنند و دانشگاه آزاد را مسئول ساخت بیمارستان می دانند و جبهه می گیرند، اما حتی دانشگاه آزاد را در یکی از جلسات ساخت بیمارستان نیز دعوت نکرده اند، یعنی آقایان نمی دانند، که دانشگاه بودجه و حمایت می خواهد، که در شورای اداری شهرستان پیشوا، در غیاب دانشگاه آزاد، این مرکز را مسئول ساخت بیمارستان معرفی می کنند، آقایان به جای این که کار کنند، صبح تا غروب تریبون را به دست گرفته و صحبت می کنند.

شیبانی افزود: بنده یک دانشگاه ورشکسته را تحویل گرفتم، اما اکنون یک ریال بدهی نیز نداریم، دانشگاه ۴۰ رشته داشت، اما در حال حاضر ۲۴۰ رشته دارد، مخروبه بود، اما اکنون نمونه استانی شده، این اقداماتی است، که در توان ما بوده، حال آقایان فرماندار و نماینده بیایند گزارش دهند که چه عملکردی برای مردم داشتند، فرماندار محترم به عنوان متولی شهرستان، به جای تشکر از دانشگاه آزاد دائما انتقاد می کنند، این منطقی نیست.

وزیر بهداشت ۲ روش برای تکمیل بیمارستان پیشنهاد داده است

فرماندار پیشوا نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بیمارستان متعلق به دانشگاه آزاد است و آن ها در جریان هستند، بنا بر این بوده که از صفر تا ۱۰۰ این بیمارستان را دانشگاه آزاد اجرا کند، اما ظاهرا با بی پولی مواجه شدند، ظاهرا توافق هایی نیز انجام شده، که باید آقای دکتر رهبر و آقای آقاجانی توافق نامه قبلی که در زمان آقای میرزاده انجام شده را بپذیرند.

محمد کرم محمدی با بیان این که بحث دریافت وام برای ساخت بیمارستان توسط دانشگاه آزاد مطرح نیست، اضافه کرد: گرفتن وام دست ما نیست، قرار بود، ادامه کار به صورت مشارکتی با وزارت بهداشت انجام شود، که وزیر بهداشت نیز ۲ راه برای تکمیل بیمارستان پیشوا مطرح کرد، اول این که وزارت بهداشت هزینه ۱۰ الی ۱۲ میلیاردی دانشگاه آزاد تا این مرحله را پرداخت کند و مابقی کار بیمارستان را نیز به پایان برساند و استفاده از بیمارستان در اختیار وزارت بهداشت باشد و بحث آموزش آن توسط دانشگاه آزاد پیگیری شود.

وی گفت: راه دوم نیز این است، که به عنوان مثال اگر هزینه احداث بیمارستان ۸۰ میلیارد تومان است، نیمی از آن توسط دانشگاه آزاد و نیم دیگر توسط وزارت بهداشت پرداخت شود، زمان آقای میرزاده نیز این تصمیم گرفته شد، اما از موضع آقای رهبر بی خبر هستم، استاندار تهران نیز بر پیگیری ساخت دانشگاه بر همین منوال تاکید داشت، اما زمان به نتیجه رسیدن این امر را نمی دانم.

اگر موانع آن برطرف نشد بیمارستان جدیدی می‌سازیم

محمد حسین مقیمی، استاندار تهران در سفر خود به شهرستان پیشوا، از تکمیل بیمارستان ناتمام این شهرستان خبر داده و گفته بود: اگر موانع آن برطرف نشد بیمارستان جدیدی می‌سازیم، اگر می خواهیم از تولید و تولید کنندگان شهرستان پیشوا حمایت کنیم، اولین و کوچکترین کاری که می توانیم انجام دهیم ایجاد بیمارستان در این منطقه است.

به هر تقدیر، بهره مندی از یک بیمارستان حق مردم زحمتکش پیشوا است و نزدیک ترین بیمارستان به پیشوا در شهرستان ورامین قرار دارد و برای رسیدن به آن باید از مرکز شهر پیشوا حدود ۲۰ دقیقه الی نیم ساعت زمان صرف کرد، این زمان برای روستاهای پیشوا به مراتب بیشتر است، در این شرایط به نظر می رسد، مسئولین فارغ از اقدامات تبلیغاتی و شعاری و پرهیز از چندگانگی نیاز به هم دلی و اتحاد و پیگیری های عملی احداث بیمارستان دارند.

باید منتظر بمانیم و ببینیم مشکل احداث بیمارستان ناتمام پیشوا حل می شود و یا با عمل به راه حل استاندار تهران، یعنی ساخت یک بیمارستان جدید، چند سال دیگر ۲ بیمارستان نیمه کاره در پیشوا خواهیم داشت.