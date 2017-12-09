به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی این نهاد حوزوی منتشر شده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
غده سرطانی اسرائیل با اشغال فلسطین سالهاست منطقه غرب آسیا را با چالش و درگیری همراه ساخته است.
این غصب خونین که با ترفندهای شیطانی استکبار و استعمار صورت گرفت در پی شکلگیری هستههای مقاومت از ادامه روند سریع خود باز ماند و در میدان مجاهدت و استقامت مردم مقاوم و مبارز فلسطین با چالشهای جدی مواجه شد. رژیم کودک کش اسرائیل که اکنون در خفت شکستهای پی در پی خود از رزمندگان مقاومت اسلامی درمانده شده است دیوانهوار و ذلیلانه دنبال راه خروجی برای فرار از آینده سیاه خود یعنی نابودی و اضمحلال میگردد.
در این میان استکبار جهانی و رژیمهای مستبد و مرتجع منطقه نیز در یک نقشه شوم و خبیثانه با جنگهای نیابتی سعی کردند این رژیم زبون را نجات دهند که این تلاشهای مذبوحانه با وحدت و مقاومت امت اسلام ناکام مانده و پایان خواهد یافت.
فلسطین مسئله اصلی جهان اسلام است. تکلیف شرعی و انسانی جهان اسلام حمایت از آرمان فلسطین و مجاهدت در آزادی قدس شریف است. اینک که رئیس جمهور آمریکا با طرح انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس تلاش دارد در میدان تزویر سیاسی راه چارهای برای رژیم صهیونیستی بیابد، باید بدانند موج خروشان و سهمگین دنیای اسلام ضربهای سخت بر پیکر این قاتلان سفاک خواهد زد.
ما نیز چون حضرت امامراحل«رضوان الله تعالی علیه» که فرمود: «ما میگوییم اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود» این سخن را عمیقاً باور داریم و برای تحقق آن، تلاش میکنیم. و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنهای «مدظله العالی» نیز وعده دادند: «فلسطین عزیز بدون تردید سرانجام، آزاد خواهد شد» و مقاومت اسلامی جشن پیروزی را در قدس شریف برگزار خواهد کرد و این وعدهای محقق و تخلف ناپذیر است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن طرح خبیثانه انتقال پایتخت اسرائیل به قدس، حمایت مجدد خود از فلسطین یکپارچه و عاری از اشغالگری و ستم پیشگی را اعلام میدارد و تاکید میکند: قضیّهی مسجدالاقصی این قبله اول مسلمین در اولویت مطالبات دنیای اسلام قرار دارد. مسلمانان، صاحبان اصلی مسجدالاقصی هستند و دل امت اسلامی به یاد قدس شریف و مردم فلسطین میتپد. و همچنین ملتهای مسلمان به ویژه مردم مؤمن و انقلابی ایران چون همیشه پیش تاز حمایت و همراهی با آرمان فلسطین خواهند بود.
نظر شما