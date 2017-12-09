پنج کشاورز آران و بیدگلی کشاورز نمونه استانی شدند

حسین فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آئینی با حضور مسئولان استان اصفهان پس از شهرستان اصفهان و آران و بیدگل از جمع ۵۳ کشاورز نمونه، با کسب پنج رتبه نمونه، رتبه دوم استان را از این نظر کسب کرد.

وی تصریح کرد: در آئین تجلیل از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی استان اصفهان، آقایان عبدالله قربانی، حسین سرفرازی، علی شاهیان، جواد محمدی و خانم رضوی موفق به کسب رتبه کشاورزان برتر استان پهناور اصفهان شدند.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل با اشاره به اینکه آران و بیدگل یکی از شهرهای کاملا خشک و کویری استان پهناور اصفهان است، تاکید کرد: کسب این رتبه ها نشان از همت والای مردم کویر در بهره مندی از حداقل شرایط برای کشاورزی است.

وی اضافه کرد: شهرستان کویری و خشک آران و بیدگل ۱۴ هزار هکتار باغ و مزرعه دارد و در تولید محصولات پسته، پنبه و طالبی قطب تولید استان و کشور است.

فتاحی افزود: در چند سال اخیر با توجه به کم آبی شدید، رویکرد تغییر الگوی کشت مدنظر مسئولان جهاد کشاورزی آران و بیدگل و کشاورزان شهرستان قرار گرفته و تا کنون چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی با مصولات با نیاز آبی شدید به محصولات با نیاز آبی کم مانند پسته و زعفران تبدیل شده است.