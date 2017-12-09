به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، طی حکمی از سوی همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند، سعید نجاتی به عنوان مدیر هنری و برنامهریزی پنجاه و هشتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان اروند منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
«جناب آقای سعید نجاتی
با سلام و احترام
نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان مدیر هنری و برنامهریزی پنجاه وهشتمین جشنواره سینمای جوان اروند منصوب مینمایم.
همایون قنواتی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند»
پنجاه و هشتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان اروند سوم تا ششم دیماه سالجاری توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند در شهر آبادان برگزار میشود.
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