به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، طی حکمی از سوی همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند، سعید نجاتی به‌ عنوان مدیر هنری و برنامه‌ریزی پنجاه و هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان اروند منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

«جناب آقای سعید نجاتی

با سلام و احترام

نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم شما را به‌ عنوان مدیر هنری و برنامه‌ریزی پنجاه وهشتمین جشنواره سینمای جوان اروند منصوب می‌نمایم.

همایون قنواتی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند»

پنجاه ‌و هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان اروند سوم تا ششم دی‌ماه سال‌جاری توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند در شهر آبادان برگزار می‌شود.