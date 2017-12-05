معرفی هیات انتخاب و داوری بخش فیلمنامه جشنواره «اروند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، داریوش غریب‌زاده، فرهاد پروین و عطا مجابی به ‌عنوان هیات انتخاب و داوری بخش فیلمنامه پنجاه‌ و هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «اروند» در آبادان معرفی شدند.

پنجاه‌وهشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «اروند»، سوم تا ششم دی‌ماه سال‌جاری در استان خوزستان، شهر آبادان و با حضور استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و خوزستان توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اروند برگزار می‌شود.