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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

معرفی هیات انتخاب و داوری بخش فیلمنامه جشنواره «اروند»

معرفی هیات انتخاب و داوری بخش فیلمنامه جشنواره «اروند»

اسامی هیات انتخاب و داوری بخش فیلمنامه پنجاه ‌و هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «اروند» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، داریوش غریب‌زاده، فرهاد پروین و عطا مجابی به ‌عنوان هیات انتخاب و داوری بخش فیلمنامه پنجاه‌ و هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «اروند» در آبادان معرفی شدند.

پنجاه‌وهشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «اروند»، سوم تا ششم دی‌ماه سال‌جاری در استان خوزستان، شهر آبادان و با حضور استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و خوزستان توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اروند برگزار می‌شود.

کد مطلب 4163754
زهرا منصوری

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