دلایل گرانی تخم مرغ در بازار/آغازعرضه مستقیم درمیادین از چهارشنبه

رضا ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ در بازار اظهار داشت: در همین راستا، اتحادیه سراسری از حدود دو الی سه هفته قبل، اعلام آمادگی کرده بود که عرضه مستقیم این محصول را در میادین آغاز نماید؛ اما با توجه به شرایط ایجاد شده و تغییر قیمت تمام شده، اختلافاتی در زمینه نرخ محصول وجود داشت، به همین جهت حضور ما با تاخیر انجام شد.

وی ادامه داد: در نهایت با پیگیری های انجام شده و با کمک و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میادین، از فردا (چهارشنبه) عرضه مستقیم تخم مرغ توسط اتحادیه در میادین میوه و تره بار آغاز می شود؛ البته احتمال اینکه انجام کارهای اداری تا ظهر فردا به طول بیانجامد وجود دارد و البته مشخص نیست که هماهنگی های کامل در زمینه معرفی غرفه داران و تحویل محصول به آنان انجام خواهد شد یا خیر؟ بنابراین با توجه به اینکه احتمال وجود ناهماهنگی هایی در روز سه شنبه وجود دارد، می‌توان گفت که عرضه تخم مرغ در میادین عملا از فردا(چهارشنبه) آغاز می شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن اضافه کرد: براین اساس قیمت هر شانه تخم مرغ شیرینگ پک شده تحویل به غرفه داران ۱۲۰۰۰ تومان و تحویل به مشتری ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان است و هیچ محدودیتی در میزان عرضه این محصول نداریم.

ترکاشوند درباره دلایل گرانی قیمت تخم مرغ در بازار نیز افزود: به هرحال افزایش قیمت نهاده های دامی در قیمت این محصول موثر است و نرخ نهاده ها حدود۲۰ درصد طی هفته های اخیر افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین بحث عرضه و تقاضا نیز در این میان مطرح است در نیمه دوم سال معمولا تقاضا برای مصرف تخم مرغ بیشتر است.

ترکاشوند درباره اینکه آیا گرانی تخم مرغ ربطی به مباحث مطرح شده درباره شیوع آنفلوانزای فوق حادپرندگان در کشور و معدوم شدن ٩.٥ میلیون قطعه مرغ طی ٨٠ روز اخیر ندارد، گفت: آنفلوانزا مبحثی است که سازمان دامپزشکی باید درباره آن اظهارنظر کند و ربطی به ما ندارد.