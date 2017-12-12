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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

قوامی از پاسخ های وزیر نفت درباره حمایت از تولید داخل قانع شد

قوامی از پاسخ های وزیر نفت درباره حمایت از تولید داخل قانع شد

نماینده اسفراین از پاسخ های زنگنه در خصوص عملکرد این وزارتخانه در حمایت از تولید داخل قانع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال مشترک هادی قوامی، جواد کریمی قدوسی و حسینعلی شهریاری از وزیر نفت در خصوص علت خرید لوله های بدون درز برای محموله شرکت های نفتی از خارج به خصوص کشور چین علی رغم وجود ظرفیت در صنایع داخلی مورد بررسی قرار گرفت.

پس از ارائه توضیحات وزیر مبنی بر اینکه خرید این لوله ها در مناقصه به شرکت خارجی واگذار شده است و همچنین انتقادات قوامی از عملکرد وزارت نفت، نماینده اسفراین اعلام کرد: به شرط حل مشکل شرکت لوله گستر اسفراین اعلام می کند که از پاسخ های وزیر قانع شده است.

کد مطلب 4169804

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